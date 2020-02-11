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Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.


Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatılırken, çığ sonrası kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.


Öte yandan bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri gönderilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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