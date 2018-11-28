Trabzonsporlu futbolcuların cam seyir terasındaki zor anları

Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği tarafından düzenlenen açılış programı kapsamında Gümüşhane'nin Torul ilçesine gelen Trabzonsporlu futbolcular, Torul Kalesi Cam Seyir Terası'nda zor anlar yaşadı.

Taraftar derneği tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak ilçe merkezindeki totem açılışı ve Atatürk Ortaokulu ziyareti için Trabzonspor yönetici, oyuncuları ve teknik direktörü Ünal Karaman, takımın otobüsüyle ilçeye geldi. Kaymakam Hasan Hüseyin Arslan, Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Veysel Küçüköner ve yüzlerce taraftar tarafından meşalelerle karşılanan bordo-mavili heyet, ilk olarak totem açılışında buluştu.

Totem açılışında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Burası benim uzak olduğum bir yer değil. Fırsat bulduğum her ortamda gelmeye gayret gösteriyorum. Aranızda olmak çok güzel” dedi.

Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği Başkanı Veysel Küçüköner de misafirlerine davetlerine icabet ettiği için teşekkür etti. Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ise Trabzonspor'dan beklentilerinin olduğunu belirterek, “Ben çok fanatik bir taraftar değilim. Ama bu insanların kahve köşelerinde kahroluşlarına şahit oluyorum. İnşallah bu insanları hep güldürürsünüz” dedi. Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Arslan da bu yılın Trabzonspor için hem lig hem de kupalarda başarılı bir lig yıl olması temennisinde bulundu.

Nwakaeme: "Sizleri mutlu etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz"

Futbolculardan Anthony Nwakaeme taraftarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yabancı oyuncular olarak bizi şehrinize, ülkenize böylesine kabul ettiğiniz için, böylesine güzel karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve sizleri mutlu etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Futbolculara yoğun ilgi

Trabzonsporlu heyet daha sonra Torul Atatürk Ortaokulu'na gitti. Burada öğrencilerle buluşan heyet hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı. Okul bahçesinde bekleyen çok sayıda öğrenci, Zargo Toure ve Anthony Nwakaeme fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, bazı öğrenciler futbolcuların gitmemesi için eşofmanlarının arkasından çektiği gözlendi.

Torul Kalesi Cam Seyir Terası gezildi

Heyet daha sonra yerden 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseklerinden birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası'na çıktı. Burada ilk anda yükseklikten dolayı futbolcuların korkuları kameralara yansıdı. Daha ilerlemek istemeyen futbolcuları Belediye Başkanı Nidai Köroğlu ikna ederek bazılarına da yukarı bakarak ilerlemeleri konusunda telkinler vererek, cam terasta gezdirdi.

Programa Teknik Direktör Ünal Karaman, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yöneticiler Onur Sağır, Lokman Sadıklar, Tuncay Uzunal, Dursun Ali Sakarya, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş, Ulaş Özdemir, yönetim kurulu danışmanı Ali Kemal Denizci, futbolcular Zargo Toure, Anthony Nwakaeme, Batuhan Artarlsan ve Vahit Amiri katıldı.