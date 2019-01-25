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Tüfekle oynayan çocuk yaralandı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde dedesinin evindeki av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde dedesinin evindeki av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Torul'dan annesiyle birlikte Şiran ilçesine bağlı Telme köyünde yaşayan dedesini ziyarete giden 7 yaşındaki Y.G, dedesinin evinin salonunda tek başına oynadığı sırada kanepenin altında bulunan av tüfeğini aldı. Tüfekle oynadığı sırada ateş alan tüfekten çıkan mermi parçaları küçük çocuğun ağzına isabet etti.


Ağzından yaralanan küçük çocuk Şiran Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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