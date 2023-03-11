Tünel içindeki kazada 1 kişi yaralandı

Gümüşhane'de çevre yolu tünellerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil önünde ilerleyen iş makinesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane çevre yolu T1 tünelinde ilerleyen Mustafa Bartın yönetimindeki 06 BFN 893 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dalgınlığıyla sağ şeritte ilerleyen Gümüşhane Belediyesine ait iş makinesine hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken aracın sağ tarafından vurması nedeniyle otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbarın ardından kaza noktasında 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı tünelde kaza yapan araçların kaldırılmasının ve temizlenmesinin ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.