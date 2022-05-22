Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane etabı sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane etabı sona erdi.

Gümüşhane'de ilk kez gerçekleştirilen yarışma mesire alanında sarı çam ormanlarının içinde yapıldı. Parkurda U18, U20 ve büyükler kadın erkek olmak üzere 6 kategoride 200'ün üzerinde sporcu yarıştı. Sporcular, Karşıyaka Mahallesi Mesire alanında oluşturulan parkurda, 5,3 ve 10,6 kilometre koştu.

Sıcak hava, zorlu arazi ve 280 metrelik rakım farkının etkisiyle fenalaşan sporculara bölgede bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Başlangıç ile en tepe noktası arasında 280 metrelik rakım farkı bulunan pisti değerlendiren federasyon yetkilileri, Gümüşhane'de ilk defa oluşturulan parkurun dünya standartlarında olduğunu söyledi.

Yarışma sonucunda 10,6 kilometre büyük erkekler kategorisinde Abdullah Çakır birinci, Rıdvan Taş ikinci, Recep Aslan üçüncü oldu. Kadınlarda ise Dilek Öztürk birinci, Urkuş Işık ikinci, Gizem Nur Keskin üçüncü oldu.

5,3 kilometre U20 erkekler kategorisinde Turan Akkoyun birinci, Hervan Haykır ikinci, Şahin Durmaz üçüncü oldu. U20 kızlarda ise, Gamze Altuntaş birinci, Merve Karakaya ikinci, Dilan Çukurçam ise üçüncü oldu.

5,3 kilometre U18 erkeklerde, Yasin Ozan birinci, Rojan Baban ikinci, Barış Demirtaş ise üçüncü olurken, aynı kategoride kızlarda Berivan Topuz birinci, Feride Gülşen ikinci, Gülcan Duman ise üçüncü oldu.

Kızlar kategorisinde birinci olan Berivan Topuz, yarışı bitirir bitirmez telefona sarılarak, şampiyonluğunu babasıyla paylaştı.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

“Parkurun büyük bir bölümü ormanlık alan içerisinde”

Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın Gümüşhane'de ilk kez yapıldığını belirten Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, “Bugün ilk defa Gümüşhane'de Dağ Koşusu Şampiyonası gerçekleştirdik. Çok güzel bir organizasyon oldu 200'ün üzerinde sporcumuz katıldı. Gençlerimiz 6 kategoride yarıştılar. Bu Gümüşhane'miz açısından önemli bir organizasyondu. Çok güzel bir parkurumuz vardı, temennimiz bunun geleneksel bir yapı haline gelmesi. Bu tür organizasyonlarla şehirdeki sportif aktivasyonu artırmış oluyoruz. Yetiştirdiğimiz sporcular için güzel bir tecrübe oluyor. Çeşitli illerden sporcular geldi, Gümüşhanelilerin misafirperverliğini gördüler. Hava da güzeldi zaten Gümüşhane coğrafyası çok güzel bir coğrafya, parkurun büyük bir bölümü ormanlık alan içerisinde ve uluslararası standartlara sahip bir parkur. Şehrimizin güzelliklerini de gençlerimiz görme imkanı buldu” dedi.

“Dünya standartlarında bir parkur”

Gümüşhane'nin dağ koşuları için önemli bir yer olduğunu söyleyen ve parkuru değerlendiren Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç “Gümüşhane'nin dağ koşularında bizim için önemli bir yeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Ercan Muslu diye Türkiye'nin nadide bir dağ koşucusunu yetiştirdiler. Arkasından 2 yıl önce Balkan Şampiyonu olan Abdullah Çakır var bugünkü yarışmada da U18'de birinci olan Yasin kardeşimiz var. Abdullah Çakır'da yine bir Gümüşhaneliye yakışır şekilde şampiyon oldu. Parkura geçecek olursak, Ercan hocamın büyük emekleri olan çok güzel, uluslararası standartlarda bir parkur gerçekleştirildi. Gümüşhane'de ilk defa bir Türkiye Şampiyonası yapılmasına rağmen ve sayın il müdürümüzün bu organizasyona sahip çıkması bunlar çok kıymetli değerler bizim için. Parkurumuz şehir merkezinden başlayıp yaklaşık 1500 metrelik bölümü asfalt ve parke olan, daha sonra stabilize yol ve toprak yol olan başlangıç ile en tepe noktası arasında 280 metre rakım farkı olan 5300 metrelik bir parkur. İnişi tatlı, çıkışı zor bir parkur. Dünya standartlarında bir parkur. Bu anlamda iyi hazırlanmış bir parkur, su istasyonlarıyla, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasıyla güzel bir parkur. Buradaki yarışmalarda dereceye giren sporcuları Milli takım aday kadrosu olarak federasyonumuza sunacağız” diye konuştu.

“Yarışı bitirir bitirmez babamı aradım”

Yarışı bitirir bitirmez babasını telefonla arayarak mutluluğunu paylaşan U18 kızlar kategorisinde birincisi Berivan Topuz, “Daha önce Muğla Köyceğiz'de koşmuştum bu ikinci yarışım. Parkurda çıkış çok zordu fakat iniş rahattı. Parkur mükemmeldi. Yarışı bitirir bitirmez babamı aradım ilk olarak, çok mutlu oldu. İlk kez burada birinci oldum” ifadelerini kullandı.

“Yarış kendi memleketimde olduğu için kazanmam lazımdı”

Parkurda daha önce çalıştığını ve parkuru bildiğini söyleyen büyük erkekler kategorisi birincisi Abdullah Çakır, “Ben 3 defa Türkiye şampiyonu oldum. 2020 yılında Balkan Şampiyonu oldum Romanya'da. 1 hafta arayla bu yarışa çıktık, yorgunluk üzerimdeyken şampiyon oldum çok şükür. Ben yıllardır bu parkurda zaten koşuyordum. Yorgundum, buna rağmen kazandım. Yarış kendi memleketimde olduğu için kazanmam lazım dedim. Kaybetseydim içimde bir burukluk olurdu. Parkuru bildiğim için dikkatli gitmeye çalıştım. Rakibimin de durumunu kontrol ediyordum. Geçebileceğimi düşündüm dikkatli yarıştım ve sonunda birinci oldum” dedi.