Türkiye'nin dört bir yanından dağcılar Zigana'da kamp kuracak

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Zigana dağında yapılacak olan Dağcılık Kış Temel Eğitimi Kampı'na katılmak üzere Gümüşhane'ye gelen sporcular kent merkezinde yürüyüş yaptı.

Ülkenin dört bir tarafından gelen 120 sporcu ve teknik heyetten oluşan ekip Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde toplandıktan sonra açtıkları Türk bayrağı ile kurum önünden İnönü Caddesi, Fuadiye Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikametlerinden Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ve Spor Şube Müdürü Selahattin Taş'ın da da katıldığı yürüyüşün ardından sporcular saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Burada konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, dağcılık sporuna gönül vermiş ve ülkenin muhtelif şehirlerinden gelen sporculara, “Şehrimize, bölgemize, coğrafyamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.

“Gümüşhane'mizin böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor”

İki hafta önce Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Atalay, “Bugün de burada Dağcılık Temel Eğitim Kursuna ev sahipliği yapıyoruz. Yazıyla, kışıyla muhteşem bir coğrafya olan Zigana'nın, Gümüşhane'mizin böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Valimizin, Belediye Başkanımızın, Gümüşhane'nin, Gümüşhanelilerin sıcak selamını sizlere iletiyorum. İnşallah kursumuz hayırlı bir şekilde, güzel ve verimli bir şekilde geçer” diye konuştu.

Erdener: “120 sporcuyla 7 gün sürecek”

Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Direktörü Cengiz Erdener ise Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 120 sporcuyla 7 gün sürecek olan Dağcılık Kış Temel Eğitimi Kampının Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağında yapılacağını söyledi.

“Kar suyundan su ihtiyaçlarını giderecekler”

Sporcuların kurs boyunca kışın barınma şartları, yürüyüş bilgisi, çığdan korunma yöntemleri gibi basit kış temel bilgilerini öğreneceklerini kaydeden Erdener, “Bir hafta sürüyor. Çadırlarda kalacak sporcularımız. Kar suyundan su ihtiyaçlarını giderecekler. Kötü hava koşullarında neler yapabileceklerini öğrenecekler ve ilerki kurslarında kendilerine gerekli olan teknik bilgileri uygulamalı olarak antrenörlerinden öğrenecekler. Toplam 7 gün sürecek. Dağcılık Federasyonu kursları 7'şer gün süreyle 8 kursu içeriyor. Zigana'daki kurs kış temel eğitim olarak kış kursların ilki. Bundan sonra da kışla ilgili 3 tane kurs görecekler” ifadelerini kullandı.

“Fırtına bizi etkilemiyor, hatta memnun oluyoruz”

Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının sporcuları etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruyu cevaplandıran Erdener, “Zaten kursların amacı sporcuların ileri ki spor yaşamlarında yüksek dağlarda karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmek mantığına dayanıyor. Tabii ki zorlananlar olacaktır. Ama biz elimizden geldiğince bilgilerimiz doğrultusunda tecrübelerimize dayanarak bu gibi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini kendilerine öğretiyoruz. Uygulama yapmış olacaklar. Yani fırtına bizi etkilemiyor, hatta memnun oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sporcular kent merkezinde bir haftalık kampta ihtiyaçları olan temel gıda malzemeleriyle ilgili alışveriş yaptıktan sonra otobüslerle Zigana dağına doğru hareket etti.