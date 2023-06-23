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Uyuşturucu arama köpeği ‘Altın' pasta kesilerek emekli edildi

Gümüşhane’de İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uyuşturucu arama köpeği ‘Altın’ yaş pasta kesilerek emekli edildi.

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uyuşturucu arama köpeği ‘Altın' yaş pasta kesilerek emekli edildi.



Jandarma Genel Komutanlığı resmî sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uyuşturucu arama köpeği ‘Altın'ın emekli olduğunu duyurdu. ‘Emekli Oluyormuşum Gibi Çek' başlığıyla yapılan paylaşımda, “Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve sayısız başarıya imza atan Uyuşturucu Madde Arama Köpeğimiz Altın artık emekli. Emeklilik hayatında iyi dinlenmeler Altın” ifadelerine yer verildi.

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