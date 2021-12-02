Uyuşturucu taciri 'Altın'dan kaçamadı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Jandarma'nın narkotik köpeği 'Altın' ile yaptığı operasyonda uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahsın evinde 4,7 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucunda Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi Cayra Mahallesinde ikamet eden E.Z. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığını belirledi.

Alınan izinlerin ardından Jandarma ekipleri narkotik köpeği Altın'la E.Z'nin evi ve bahçesinde uyuşturucu madde araması yaptı. Arama sonucunda 4 bin 755 gram kubar esrar, 2 kök skank bitkisi, 1 adet 9 milimetre tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 10 bin 130 TL para ile muhtelif çap ve miktarda tabanca ve tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonun ardından ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli E.Z yapılan adli tahkikatın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.