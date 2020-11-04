Üzerinden çıkanlar şaşırttı

Hakkında arama kaydı bulunan dolandırıcı üzerinde 15 farklı bankaya ait kredi kartı ve sahte kimliklerle Gümüşhane'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı önceki gece yarısı İkisu yol kontrol ve arama noktasında yaptığı kimlik sorgusunda Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince “Dolandırıcılık” suçundan arama kaydı bulunan İ.Ç isimli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 15 farklı bankaya ait bankamatik ve kredi kartı, 1 adet İ.Ç adına sahte Başbakanlık kimlik kartı ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş 5 adet kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.