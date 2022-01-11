Vaka sayısı en fazla artan iller arasında yer alan Gümüşhane'de hastaneye başvuran hasta sayısının az olması dikkat çekiyor

Fahrettin Koca'nın açıkladığı 25-31 Aralık tarihleri arasındaki Covid-19 vaka sayılarında Gümüşhane bir önceki haftaya göre en fazla artışın yaşandığı 8. il olurken, vaka artışına karşın hastaneye başvuru sayısının az olması dikkat çekti.

Vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 75 oranında artan Gümüşhane'de vatandaşlar kış mevsimi ve soğuk hava nedeniyle uyarılara rağmen genellikle kapalı mekanlarda durmayı tercih ederken, maske kullanımı da ciddi oranda düştü. Caddelerde genelde orta yaş ve üzeri bireylerin maske taktığı gözlenirken, özellikle gençlerin bu konuda duyarsız olduğu, maske ve mesafe kurallarına riayet etmemesi dikkat çekti.

Vatandaşlardan Kenan Odabaş, devletin Covid-19 konusundaki çalışmalarının çok iyi olduğunu ve kendisinin de 4 aşı olduğunu belirterek, “Vatandaşlar kapanmıyor eskisi gibi. Kalabalık yerlerde çok duruyor, maske kullanmıyorlar. Bu kurallara uymayanlar kendileri hasta olup öldüğü gibi başkalarını da mahvediyorlar. Önce aşılarını vurulacaklar, devlet hangi aşıyı önermişse onu vuracaklar. Bizim için çalışıyorlar” diye konuştu.

Bir başka vatandaş Hamza Topuz ise soğuk hava nedeniyle kapalı mekanların çok kalabalık olduğunu ve insanların genelde maskesiz olduğunu dile getirerek, “Kahveye gidiyorlar topluca hiçbir önlem yok. Dışarı çık ağzını kapat, içeri gir çıkar. Maskelerini takmaları gerekiyor, toplu yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Şu an gidin bakın hiçbir yerde önlem yok. Ben 2 biontech vuruldum, şimdi bekliyorum tekrar sıram gelsin. Ben bu hastalığı atlattım, 1 ay yattım” dedi.

“Son zamanlarda vatandaşlar maske ve mesafe kuralın hiç uymuyor desek doğrudur”

Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Eczacı Vedat Soner Başer ise şehrin küçük ve yaşam alanlarının dar olması nedeniyle kış mevsiminde insanların soğuk olduğu için kapalı alanlarda çok fazla vakit geçirdiklerinin altını çizerek, “Maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığı için de doğal olarak artıyor. Şehrimizde dışarıda vakit geçirilecek pek bir alan olmadığından dolayı, kapalı mekanlarda da tedbirler de alınmadığı için vaka sayıları artıyor. Son zamanlarda vatandaşlar maske ve mesafe kuralın hiç uymuyor desek doğrudur. Bunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hatırlatma doz aşılarını vurulmaları gerektiğinin altını çizen Başer, “Aşı vurulmaktan başka bir çare yok. Covid-19 ile ilgili ilaçlar da geliyor, bunlar ülkemize de gelecek ve bildiğim kadarıyla ücretsiz dağıtılacak. O da geldiği zaman tünelin ucu görünecek. Şu anda bizim için en önemlisi aşı” dedi.

“Gerek öğrenci kardeşlerimiz gerek halkımız kuralları unuttu”

Geçtiğimiz haftalarda Covid-19 hastalığının özellikle üniversite öğrencileri arasında hızla yükseldiğini hatırlatan Başer, “Vatandaşlarımızı maske ve mesafe konusuna uyduramıyoruz, aşı noktasında hevesli olmaları gerekiyor. Gerek öğrenci kardeşlerimiz gerek halkımız kuralları unuttu. Vatandaşlarımızda şöyle bir kanı oluştu. Son Omicron varyantının çok hasta etmediği, hafif geçtiği noktasında bir kanı var. Bu virüsün kimde ne yapacağı belli değil. Vaka sayıları artışıyla doğru orantılı olarak hastaneye bir başvuru sayısı yok ama fakat nelere yol açacağı henüz belli değil” diye konuştu.

Bakanlığın açıkladığı rakamlarda 25-31 Aralık tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 276,64 çıkan Gümüşhane'nin 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 73,1 oldu. Gümüşhane 2. doz aşılamada sarı kategorideki iller arasında yer alırken, Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane'nin haricinde tüm iller 2. doz aşılamada mavi kategoride yer alıyor.

Öte yandan il genelindeki hastanelerde yoğun bakım servislerinde Covid nedeniyle yatan hasta sayısının 4, normal serviste yatan hasta sayısının ise 10 olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.