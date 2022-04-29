Vali Taşbilek 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iftar yaptı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ülke genelindeki 112'ler arasında çağrı karşılama hizmeti reaksiyon süresinde 1 saniyenin altına inerek Türkiye dördüncüsü olan Gümüşhane 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personelle iftar yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Aytekin Okur, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon (GAMER) Müdürü Mustafa Erdoğan'la çağrı karşılama personeliyle sohbet eden Vali Taşbilek, buradaki çalışanların çok önemli bir görevi ifa ettiğini söyledi.

Ramazan ayının güzelliği ve bereketiyle başladığını ve artık sonuna gelindiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Bugün de sizin gibi değerli arkadaşlarımızla, bütün çağrı yükünü çeken, sıkıntıları ilk başta göğüsleyen, omuzlayan, vatandaşlarımızı o manada yönlendiren, rahatlatan insanlar olarak sizin iftarınıza konuk olalım istedik” dedi.

Konuşmasında 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan Emniyet, Jandarma, Acil Sağlık, Orman, İtfaiye görevlilerine çok önemli ve değerli bir hizmet yaptıklarını anlatan Vali Taşbilek, “Fedakarca görev yapıyorsunuz. Yaptığınız iş hayat kurtarmaya vesile oluyor. Bir evladın annesine babasına küsüp başına gelecek olaydan kurtulmasına onu telkin etmekle, rahatlatmakla vesile oluyorsunuz. Birçok çağrı yapan ve arayanlar sizi seans almak boyutuyla arıyorlar, danışıyorlar, sıkıntısını anlatıyor, içini döküyorlar. Çok ince ayrıntısına kadar dinleyin. Belki sizin rahatlatmanızla bir can geri gelecek, sıkıntı engellenmiş olacak” diye konuştu.