Vali Taşbilek bayram öncesi trafik denetimine katıldı, sürücüleri uyardı

Sürücülere pestil ve köme ikram eden Vali Taşbilek, trafikte dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu.

Vali Taşbilek, İkisu Uygulama Noktasında Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katıldı. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ile birlikte denetimlere katılan Vali Taşbilek, Kurban Bayramı öncesi yolculuğa çıkan sürücülere emniyet kemeri ve trafikte dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulunarak, pestil ve köme ikramında bulundu.

“Bayram sevinçlerimiz hüzne dönüşmesin”

Trafik denetimlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Taşbilek, “Vatandaşlarımıza yolculuk esnasında emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunarak hal ve hatırlarını sorduk. Başta Gümüşhaneli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram sevinçlerimizi hüzne dönüştürmeyelim, trafikte çok dikkatli olalım, 2 saatte bir 10'ar dakikalık molalar verelim. Kazasız belasız varacağımız yerlere güzellikler içesinde ulaşmak ve sevdiklerimizle bayram yapmak bizim için çok kıymetli” dedi.