Vali Taşbilek Gümüşhane İŞGEM'de incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kendi alanında Türkiye'de ilk olan Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) incelemelerde bulundu.

Beraberinde Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay'la birlikte Harmancık köyünde bulunan tesislere gelen Vali Taşbilek, Gümüşhane İŞGEM Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı'ndan bilgiler aldıktan sonra faaliyette olan işletmeleri gezdi.

Pestil ve köme üretim, matbaa ve karton üretim tesisleri ve makinelerini inceleyen Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada Gümüşhane İŞGEM'in Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının rekabetçi sektörler programı çerçevesinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 8 milyon avroluk bir proje olduğunu hatırlattı.

“Gümüşhane'nin en önemli projelerinden birisi”

İŞGEM'in çalışmaları, faaliyetleri ve İŞGEM felsefesi ile ilgili bilgiler almak için burada olduklarını kaydeden Vali Taşbilek, ““Gurur duyduğumuz ve Gümüşhane'ye kazandırılmış olan İŞGEM projesinin merkezindeyiz. Türkiye'ye örnek olabilecek özellikli bir yatırım. İnşallah ilerleyen süreçte bunu Türkiye'ye rol model olacak şekilde bir kalıba oturtacağız ve hep beraber Türkiye'de yeni gelişen İŞGEM'ler bu modeli örnek alarak Türkiye'ye yayılacak. İlaveleriyle yaklaşık 8,5 milyon avroluk bir proje. Gümüşhane'nin en önemli projelerinden birisi. Burada hem iş kurmak isteyen müteşebbislerimize bir model olmak, işlerini geliştirmek isteyenlere eğitimler vermek hem de içindeki işlikler vasıtasıyla onlara fiziki mekanlarda oluşturarak burada onların üretim yapmalarına katkı sağlayacak bir çalışma alanı. Şuan kuruluş aşaması olduğu için bir takım eksiklikleri, birtakım ilerlemesi gereken yol alması gereken hususları söz konusu. Bunları da tamamladığımız zaman Gümüşhane'miz için de çok özellikli bir kazanç olacak. Bizim istihdamımızı şekillendirmede, iş artışında da çok özel bir model olarak Gümüşhanelilere hizmet edecektir” dedi.

“Böyle bir tesis sadece Gümüşhane'ye fazla gelecek bir tesis, bölgeye açılmalıyız”

Gümüşhane İŞGEM'in henüz emekleme sürecinde olduğunu ve yeni başladıklarını ifade eden Vali Taşbilek, “Burası daha emekleme sürecinde. Yeni başladık. Sistem oturacak, daha binaların tamamiyle kabul işlemleri bile yapılmamış. Matbaasıyla, karton üretim işletmesiyle böyle bir tesis sadece Gümüşhane'ye fazla gelecek bir tesis. Pazar genişliği içerisine girmemiz lazım. Kurmak sorun değil o pazarı nasıl genişleteceğiz. Nereye getirebileceğiz. En kaliteli makinaları koymuşuz. Türkiye'de ki 3 makineden birisi Gümüşhane'de ise bizim açımızdan güzel bir şey. Ama o 3 taneden bir tane biz de bütün Gümüşhane'yi hesaba kattığımızda yüzde 15-20 kapasite ile çalışıp Gümüşhane'yi besleyecekse o makine bize zarar olur. Ona yüzde 100 kapasiteyle bütün bölgeyi kapsayacak, bir tarafı Karadeniz bir tarafı Doğu Anadolu. Bütün pazara girmemiz gerekiyor. İş geliştirme sadece orada bir şey üretmek değil, ticaretini de geliştirme önemli” diye konuştu.

“Her doğum sancılı oluyor”

Birtakım destekleri de kendilerinin sağlayacağını ifade eden Vali Taşbilek, şöyle konuştu: “Ortaklık modeli içerisinde Ticaret Odamız var, biz varız, birtakım kuruluşlarımız ve belediyelerimiz var. Şurayı bir 3-5 ay daha iyi bir şekilde götürebilirsek ondan sonra yola çıkmış olacağız. Yolda gemi rüzgarını alacak gidecek. Kimseye de ihtiyacı olmayacak. Bu tür yatırımların vebali var. 8,5 milyon euro sonrasından eklenenle 9 milyon euro civarı bir şey. Bugünün parasıyla 55-60 milyon TL. Bunda biz başarılı olmak zorundayız. Bize güvenen, bu projede bize destek olan herkesin yüzünü ak etmemiz lazım. Kar etmemiz lazım. Bunun bütün çabasını elbirliğiyle vereceğiz. Gümüşhaneliler olarak, kurumlar olarak, özel sektör olarak, fabrikalar, TSO olarak vereceğiz. Kimin ne gücü varsa vereceğiz. Maksat burada onlara model olabilme, onları yetiştirmek. Kurduğu stratejiyle de bölgeye çok iyi hitap etmesi lazım. Onu yapmamız lazım. Yoksa heba olur, günaha girer. Bu da hem bizlere yakışmaz, hem bize güvenen insanları mahcup ederiz, Gümüşhanemizin yüzünü de kara çıkarırız. Çıkarmayacağız Allah'ın izniyle. Hep beraber yapacağız. Nasipse önümüzdeki sene sonunda buranın başarısını kutlama gelelim istiyorum. Bütün enerjimizi de şu anda ona veriyoruz. Her doğum sancılı oluyor. Sancısız olan bir doğum yok. O sancı bizi mutluluğa, güzelliğe hazırlayacak.”