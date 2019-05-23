Vali Taşbilek iftarını Gümüşhane basınıyla yaptı

Ramazan ayı boyunca toplumun farklı kesimleriyle iftar programlarında bir araya gelen Vali Taşbilek bu kez şehrin dinamiklerinden gazetecilerle iftar programında bir araya geldi. Önceki yıllarda Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programı bu yıl Vali Taşbilek'in himayelerinde gerçekleşti.

Tarihi Özdenoğlu Konağında gerçekleştirilen iftar programında konuşan Vali Taşbilek, “Ramazan ayını da fırsat bilerek basın mensuplarımızla bir iftar programında bir araya gelmeyi arzuladık. Gerek yerel basın gerekse de ulusal basın olarak burada önemli bir görev yürütüyorsunuz. Bu anlamda bizler de fırsat buldukça sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Basınla bir çalışma ortamında bulunmanın hem kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza yansıtılması hem de vatandaşlarımızla idare arasında bir köprü görevi oluşmasının elzem ve gereklilik olduğunu da ifade etmek isterim. Bugün de Ramazan nedeniyle iftarda bir arada olalım, birlikte iftar yapalım istedik davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise Vali Taşbilek'e nazik düşüncesi için teşekkür ederek, “Kardeşliğin, dayanışmanın, hoşgörünün, rahmetin ve bereketin ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşılırken bizi bir araya getiren, kucaklaşmak ve paylaşmamızı sağlayan Valimiz Kamuran Taşbilek'e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İftar programına Vali Taşbilek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Valilik Özel Kalem Müdürü Ertuğrul Akçay, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ve çok sayıda basın mensubu katıldı.