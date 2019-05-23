Vali Taşbilek iftarını Özel İdare çalışanlarıyla yaptı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaptıkları hizmetlerle Gümüşhane'nin dağlarına taşlarına, ovalarına, derelerine imzalarını atan İl Özel İdaresi personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Kurumun sosyal tesislerinde gerçekleştirilen ve kurum çalışanlarının katıldığı programda yaptığı konuşmada herkesin Ramazan ayını kutlayan Vali Taşbilek, “İnşallah Ramazan ayı hepimizin kurtuluşuna, arınmasına vesile olur. Tüm İslam alemine ve insanlığa iyilikler getirmesini temenni ediyorum. Değerli çalışanlarımızla bu vesileyle birlikte olmanın sevincini yaşıyorum” dedi.

“Bizim asıl kahramanlarımız sizlersiniz”

“Bizim asıl kahramanlarımız sizlersiniz” sözleriyle Özel İdare çalışanlarına teşekkür eden Vali Taşbilek, “Dağ, bayır demeden çalışarak devletimizin yüzünü ağartan sizlersiniz. Kışın kar, yazın su, yol, asfalt, stabilize gibi her işin kahramanı sizlersiniz. Yiğit ölür şanı kalır. Yarın çocuklarınıza bırakacağınız en büyük miras bu. Ailelerinize de selamlarımızı iletiyoruz. Başarılı bir sezon geçirmeniz temennisiyle, Allah hepinize kolaylıklar versin” dedi.

“Yaptığımız faydalı hizmetlerle vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ise Özel İdare olarak 2019 yılı iş sezonunu açtıklarını, kazasız belasız, hayırlı işler yapmanın nasip olmasını dileyerek, “Özel İdare olarak geniş bir alanda, zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Vefakar, cefakar çalışanlarımız özveriyle çalışıyorlar. Yaptığımız çeşmelerden akıttığımız sular, en ücra köşelere yaptığımız yollar, derin vadilere yaptığımız köprülerle oluşturduğumuz gönül köprüleri ve bunun vesilesiyle yaptığımız faydalı hizmetlerle vatandaşlarımızın hayır duasını alıyoruz. Bu işin en güzel yanı” şeklinde konuştu.

Programa Vali Taşbilek, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, İl Genel Meclisi üyeleri, Yol-İş Sendikası İşyeri Baştemsilcisi Cevdet Şişman, İl Özel İdaresi birim ve ilçe müdürleri ile kurumda çalışan işçiler ve diğer görevliler katıldı.