Vali Taşbilek ilçe iftar programlarının finalini Şiran'da yaptı

Şiran Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen ve Şiran Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz, Belediye Başkanı Mutlu Özel, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan ve İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı programda Vali Taşbilek, salonda bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla tek tek ilgilenerek sohbet etti, taleplerini dinledi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada hem il merkezinde hem ilçe merkezlerinde fırsat buldukça başta şehit aileleri, gaziler olmak üzere, imkan olan yerlerde de muhtarlarla Ramazan ayının güzelliklerini beraber yaşadıklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Şiran'da yaşayan herkesin emrinde olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere. Çünkü onlar bizim mukaddesimiz, en değerlilerimiz. Onlar bu vatanın üzerinde en fazla hakkı olan insanlardır. Bizim sözle ifade ettiğimizi onlar bedenleriyle, kanlarıyla yerine getirdiler. Onun için onlar bizim için apayrı özel ve önemli. Muhtarlarımız aracılığıyla da köylerde yaşayan vatandaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Milletimizin birliği ve beraberliğine vesile olacak nice Ramazanlar Bayramlar görmeyi diliyorum” dedi.