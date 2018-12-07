Vali Taşbilek ilk köy gezisini Yağmurdere vadisine gerçekleştirdi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'la birlikte vadide yer alan köylerde incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, daha sonra Yağmurdere köyünde kapatılan Jandarma karakolunun yerine yapılacak olan “kalekol” alanında incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla köy kahvesinde bir araya gelerek sohbet eden Vali Taşbilek, köy sakinlerinin imam ve veteriner talebiyle ilgili kurum müdürlerine talimat verirken, 18 köyün yer aldığı Yağmurdere vadisindeki köylerde başta İl Özel İdaresi olmak üzere kamunun ciddi yatırımları olduğunu söyledi.

Yol güzergahında yer alan köylerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'dan bilgi alan Vali Taşbilek, daha sonra Dumanlı köyü sınırlarındaki Santa Antik Kentine geçti.

Taşköprü yaylası ile Santa Antik Kenti arasındaki 11 kilometrelik yolda DOKAP projesi kapsamında yapılan ve 9 kilometreye ulaşan beton yolda incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, Gümüşhane ve bölge turizminin önemli noktalarından olan Santa Antik kentine ulaşımı sağlayan yolda proje ve kontrollük hizmetlerinin İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından yapıldığını, DOKAP projesi kapsamında ihale edilen yolda genişletme, sanat yapıları ve temel çalışmalarının ardından 7 metre genişliğinde beton döküldüğünü, çalışma sahasının denizden 2 bin 200 metre yükseklikte bulunduğunu ve zorlu hava şartlarında devam ettirilen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 9 bin metrelik kısmın betonla kaplandığını söyledi.

Mevsim şartları nedeniyle durdurulan çalışmanın bahar mevsimiyle birlikte tekrar başlayacağını ve kalan 2 kilometrelik kısmın kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Vali Taşbilek, tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle "Gökyüzüne yakın saklı kent", "Gizli kalmış cennet", "Vadideki cennet" tanımlamaları yapılan Santa Antik Kenti'nin 7 mahallesinden birisi olan Piştovlu mahallesinde incelemelerde bulundu.

17.yüzyılda Rumlar tarafından iki vadi üzerine kurulan Santa Antik Kentinin günümüze kadar Binatlı, Terzili, Zurnacili, Piştovlu, İşhanlı, Çinganli ve Çakallı olmak üzere 7 mahalle ve taştan yapılan 300'ü aşkın yapıyla korunarak geldiğini kaydeden Vali Taşbilek, her mahallesinde en az bir kilise ve çeşmenin bulunduğu bölgenin hem doğal hem de tarihi yapısıyla görülmeye değer bir destinasyon olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki en önemli kültürel miraslar arasında gösterilen Santa Antik Kentine hem Gümüşhane'den hem de Trabzon'dan ulaşımı sağlayan yolda gerekli çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, arkeolojik ve doğal sit alanı olan bölgenin her mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan evler ve kiliseler ile çeşmelerin bulunduğunu, Santa Anti Kentinin dönemin sivil mimarisinin en önemli özelliklerini sergilediğini dile getirdi.