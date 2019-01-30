Vali Taşbilek İmera Manastırı ve Krom Antik Kentinde incelemelerde bulundu

Beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yavuz Kalemci, Gümüşhane Müze Müdürü Gamze Demir ve diğer yetkililerle ilk olarak il merkezine 38 kilometre uzaklıktaki 1 ve 3.derece arkeolojik sit alanı olan Olucak köyünü ziyaret etti.

Köy girişinde muhtar Reşit Ayaz ve köylüler tarafından karşılanan Vali Taşbilek, ilk olarak gotik mimariyle yeryüzü aydınlatma tekniği kullanılarak 669 yıl önce yapılan ve kitabesinde 1859 yılında onarım gördüğü kaydedilen İmera Manastırında incelemelerde bulundu. Daha sonra köylülerle bir araya gelen Vali Taşbilek, manastırın yanındaki Foster konağının yapımı için tüm plan ve projelerin hazır olduğunu söyledi.

Köyde onlarca tarihi ev bulunduğunu ve buraların mutlaka turizme kazandırılması gerektiğini kaydeden Vali Taşbilek, Doğu Karadeniz'in en önemli inanç yapılarından biri olan İmera Manastırının bölgede mimari ve teknik açıdan en değerli ve en korunaklı manastırlardan birisi olduğunu ifade etti.

Ziyarette hem İmera Manastırını hem de manastırın çevresindeki tarihi dokuyu gördüklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Bu bölgenin bir ucu Karaca Mağarasına bir ucu da Santa Antik Kentine dayanıyor. Gümüşhane turizminin önemli bir aksı olan bir bölge. Çok önemli bir turizm destinasyonu üzerindeyiz. Burada tarihi Foster konağıyla ilgili bir çalışma düşüncesindeyiz. Buranın turizmine, insanların yaşantısına katkı sağlayabilmek için buraya geldik” dedi.

Yapılacak çalışmalarla hem yörenin turizmine hem de insanların ekonomisine katkı sağlayabilmek amacında olduklarını dile getiren Vali Taşbilek, “Allah nasip ederse o hizmetleri yapma gayretinde olacağız. Foster konağını yapacağız inşallah. Projesi, planları herşeyi hazır. Buraları canlandırmamız lazım” diye konuştu.

Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra Yağlıdere köyü sınırlarında bulunan ve bir zamanlar 10 bin kişinin yaşadığı bilinen madenci kenti 3.derece arkeolojik sit alanı Krom Antik Kentinde incelemelerde bulundu.

Köy muhtarı İdris Kazancı ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek köy kahvesinde kendisine “hoşgeldiniz” diyen çocuklara oyuncak hediye eden Vali Taşbilek, irili ufaklı 59 kilise ve şapelin bulunduğu ve tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Krom Antik Kentiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.