Vali Taşbilek Kelkit'te

İlk olarak Kelkit Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Aziz Onur Aydın ile bir süre görüşen Vali Taşbilek ilçe protokolü tarafından hükümet konağı önünde karşılandı.

Kaymakam Aydın'dan ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldıktan Belediye Başkanlığına geçen Vali Taşbilek, burada Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın makamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hem iade-i ziyaret hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere ziyaretleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Vali Taşbilek, “İlçemizin sorunlarını öğrenmek ve hasbihal etmek üzere buraya geldik. El ele verince çok güzel işler ortaya çıkıyor. Kelkit çok güzel şeyleri hak ediyor” dedi.

Başkan Yılmaz da Vali Taşbilek'e ilçede Belediye olarak yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdikten sonra, “Bütçemizi bu yıl 50 milyona çıkardık. 5 yıldır yaptıklarımızın açılışını yapmadık. Mahallerimizde kültür evi, parklar yaptık. 60 kalem projemiz oldu ve tamamını Mart ayına kadar bitirmiş olacağız. Araç parkımmızı yüzde 90 oranında sıfırladık. Bu hizmetlerde Valilerimiz, Milletvekillerimiz, Kaymakamlarımız başta olmak üzere herkesin katkısı var, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından caddede yürüyerek esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra 1997 yılında Tunceli'de teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Tahsin Onuk'un ailesini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.