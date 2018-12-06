Vali Taşbilek Köse'de

İlk olarak Köse Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ile bir süre görüşen Vali Taşbilek, ilçe protokolü tarafından hükümet konağı önünde karşılandı.

Kaymakam Canpolat'tan ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldıktan Belediye Başkanlığına geçen Vali Taşbilek, burada Belediye Başkanı Şerif Aygün'ün makamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Aygün, Vali Taşbilek'e ilçede Belediye olarak yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdikten sonra, “Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Spor ve çocuk parkı alanları, atık su arıtma tesisi gibi güzel çalışmalar yaptık. Ayrıca tabiat parkımız da yapılıyor. Otogar ve Kültür Merkezi için kredi sürecindeyiz” dedi.

İlçede yapılması düşünülen Hükümet Konağının da gündeme geldiği ziyaretin ardından caddede yürüyerek esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra 1994 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü bölgesinde askeri aracın mayına çarpması sonucu şehit olan Yusuf Erk'in ilçe merkezinde bulunan ailesini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.