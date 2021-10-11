Vali Taşbilek Köse'de kuru fasulye hasadına katıldı

Kentin en yüksek rakımlı ilçesi olan ve son yıllarda yapılan baraj ve göletlerle tarım arazilerinin çok büyük bir kısmının sulu tarıma geçmesiyle ürün çeşitliliğinin arttığı Köse ilçesinde ünlü şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor.

Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, kurutması, patosa vurularak ürünün ayrılması, elenmesi, seçimi ve ardından paketlenmesine kadar yoğun bir iş programı ve büyük bir emek isteyen kuru fasulye Türkiye'nin birçok noktasında çoktan pakete girerken kimyasal kullanılmadan üretilen Gümüşhane'nin Köse ilçesinde ise yeni hasat ediliyor.

Bazı uzmanlara göre damar tıkanıklıklarını giderici özelliklere sahip olduğundan kalp krizi riskini engelleyici görev gören kuru fasulye protein, inorganik tuzlar, besin lifi, folik asit, demir ve potasyum başta olmak üzere mineraller, A, B ve C vitaminleri içeriyor.

Özellikle bugünlerde gece ve gündüz sıcaklık farkının 20 dereceye kadar ulaşması nedeniyle ayrı bir lezzete kavuşan kuru fasulye hasadına katılarak patosa ürün dolduran Vali Taşbilek ise üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunarak ürünlerinin bereketli olmasını, bol ve hayırlı kazançlar diledi.

Hem toprak yapısı hem güneşli gün sayısı hem de gece gündüz sıcaklık farkı nedeniyle ayrı bir lezzeti bulunan Köse kuru fasulyesi hasatında Vali Taşbilek'e eşi Sibel Taşbilek, Milletvekili Cihan Pektaş, Köse Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ve vatandaşlar eşlik etti.

Bizgili, Kabaktepe, Gökçe ve Yaylım köylerinde incelemelerde bulunan Vali Taşbilek tarlada gerçekleştirilen fasulye hasadının ardından eşi Sibel Taşbilek'le birlikte Köse ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.