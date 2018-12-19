Vali Taşbilek Kürtün'de

İlk olarak Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret eden Vali Taşbilek, Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar tarafından karşılandı.

Kaymakam Çeçen'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Taşbilek, “Bugünkü ziyaretimiz iade-i ziyaret şeklinde oldu. Bundan sonra sıklıkla gidip geleceğiz. Koordine şekilde neler yapılıyor, neler yapılacak onları değerlendiriyoruz” dedi.

Kürtün'ün çok hizmet beklediğini ve bu hizmetlerin bundan sonra daha da yoğunlaşarak devam edeceğini kaydeden Vali Taşbilek, “İnsanlarımızın nasıl zorluklarda yaşadığını görüyoruz. Elimizden ne gelirse yapacağız” diye konuştu.

Kaymakamlığın ardından Belediye Başkanlığına geçen Vali Taşbilek, burada Belediye Başkanı Ahmet Kanat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kanat, burada “Çepni Obası” projesi hakkında bilgi vererek Vali Taşbilek'ten destek istedi.

Ziyaretlerin çalışmaları yerinde görüp neler yapılabileceği konusunda istişare edilmesi amacı taşıdığını kaydeden Vali Memiş, “İnşallah el birliğiyle güzel hizmetlere imza atarız” dedi.

Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Vali Taşbilek, programının sonunda 2016 yılında Yaşmaklı barajında görev yaparken terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahla şehit edilen Adil Bülbül'ün ilçe merkezinde yaşayan ailesini ziyaret etti.