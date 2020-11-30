Vali Taşbilek "Misafirliğe gitmeyin" çağrısını yineledi

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarıyla Sağlık Müdürünün de katıldığı pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl genelinde bugüne kadar yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında yapılan çalışmalar, pandeminin etkileri, olumsuzlukları en aza indirme noktasında neler yapılabileceği konularının görüşüldüğü toplantıda sahada çalışan sağlık teşkilatının talepleri ve değerlendirmeleri ele alındı.

Ülke genelinde artış trendine giren Covid-19 salgınının Gümüşhane'de yaşayan bütün insanların daha sağlıklı ve daha rahat koşullarda atlatabilmesi için yapılacak çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda konuşan Vali Taşbilek, vatandaşlara bazı çağrılarda bulundu.

Daha önce bulunduğu “30 gün misafirliğe gitmeyin” çağrısını yineleyen Vali Taşbilek, “İlimizdeki vatandaşlarımızdan evlerinden işleri haricinde çıkmamaları, işlerini, hayatı idame ettirme noktasında yapmaları gerekenleri yaptıktan sonra muhakkak evlerinde temastan uzak bir şekilde olmalarını istiyoruz. Komşuluk ve misafirlik ilişkilerinin bu süreçte en az 30 günlük süreyle daha seyreltilmesini, hatta hiç yapılmaması konusunda talebimiz var” dedi.

“Bugün sevdiklerimizi koruyabilmek için buna mecburuz”

“Bugün sevdiklerimizi koruyabilmek için buna mecburuz” ifadelerini kullanarak vatandaşların bu çağrıya uymasını isteyen Vali Taşbilek, “Sevdiklerimizi, ailemizi, yakınlarımızı korumak, onlara zarar vermemek adına buna çok dikkat etmelerini istirham ediyorum. Bugüne kadar gösterdikleri duyarlılıklar nedeniyle vatandaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çok duyarlı bizlerin, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun ve bu konuyla uğraşan bütün kesimlerin yönlendirme, rehberliklerine de en güzel şekilde uyan Gümüşhanelilerin buna da uyacaklarını biliyor, şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.