Vali Taşbilek, orucunu Mehmetçikle açtı

Vali Taşbilek son olarak vatanın bölünmez bütünlüğü için eli tetikte nöbet tutan Mehmetçiklerle iftar programında bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli er-erbaş ve diğer askeri personelle iftar programında bir araya gelen Vali Taşbilek, iftar öncesinde ailelerinden uzakta vatani görevlerini yerine ettiren Mehmetçiklerin aileleriyle de hem görüntülü hem sesli görüşme yaptı.

Mehmetçiklerin aileleriyle hasbihal ederek evlatlarının emin ellerde olduğunu ifade edip diğer aile bireylerine selam söyleyen Vali Taşbilek, daha sonra askerlerle aynı karavanadan iftarını yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek ve rütbeli personelin de hazır bulunduğu iftar programında konuşan Vali Taşbilek, “Buradaki kahramanlarımızın hepsi vatanımıza, devletimize, dolayısıyla burada bizlere emanet. Bütün ailelere buradan iletiriz ki müsterih olsunlar, hepsi devletimizin emaneti altında. Hepsi vatan hizmeti yapıyor. Hepsi gayet iyi ve sağlıklı. Aileleri çok rahat olsunlar. Buradaki kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün kahraman Jandarmamızın, polis teşkilatımızın Ramazan'ını kutluyorum. Sınır içinde, sınır dışında vatanın birliği, beraberliği uğruna, devletimizin bekası uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımıza minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz” dedi.

Eli tetikte nöbet tutan tüm güvenlik güçlerinin sayesinde rahat bir şekilde iftar yaptıklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Onların sayesinde memleketin bütün hayatı, ekonomisi, sanatı, sosyal hayatı, kültürü rahat bir şekilde yürüyor, insanlar can ve mal emniyeti içerisinde hayatını idame ettiriyor. Allah Mehmetçiğimizi, Jandarmamızı, Polisimizi korusun. Kazasız belasız görevler nasip etsin inşallah. Hepsine minnet ve şükran duygularımızı ve teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

Vali Taşbilek iftarın ardından çay eşliğinde Mehmetçiklerle sohbet etti.