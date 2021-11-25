Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu

İlk olarak Kaymakamlıkta ilçenin yeni kaymakamı Yasin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Taşbilek, ardından Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Kaymakamlıkta yaptığı konuşmada Kaymakam Gürkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar dileyen Vali Taşbilek, “Güzel bir ekip çalışmasıyla Belediye Başkanımızla, İl Genel Meclis Üyelerimizle, Muhtarlarımızla ve diğer Belediye Başkanlarımızla işbirliği içerisinde inşallah güzel hizmetlere vesile olacaklarına yürekten İnanıyorum. Allah yardımcısı olsun. Şiran'ın insanı güzeldir, toprağı bereketlidir. Şiran'da güzellik bulursun, güzellikten başka bir şey olmaz. Bize vatandaşlarımıza en üst düzeyde layık olmak, en güzel hizmeti sunmak” diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eski eğitim fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisini gezen, ardından atölyeleri tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet eden Vali Taşbilek, binlerce yıllık geçmişi olan Ala Kilim'in hayat bulduğu atölyede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Daha sonra Şiran Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Taşbilek, Başkan Mutlu Özel'in 2,5 yıllık görev süresi içerisinde başarılı çalışmalarına şahit olduklarını belirterek, “Başarılarının devamını diliyoruz, Allah yardımcısı olsun. Burada Kaymakamımızla, ilçemizin diğer dinamikleriyle güzel, çok uyumlu bir çalışma içerisinde, çok güzel hizmetlere vesile oluyorlar. Aslolan memleketimize milletimize değerli hizmetler sunabilmek. O noktada arkadaşlarımız ilimizin her tarafında olduğu gibi burada da güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bunu görmek de bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Vali Taşbilek daha sonra Şiran Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışını gerçekleştirdi. Eşi Sibel Taşbilek, ilçe protokolü ve Kooperatif Başkanı Sema Akın'la birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Taşbilek, kadınların ürettiği ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışta yaptığı konuşmada kadınların Şiran'da bir kahramanlık hikayesi yazdıklarını kaydeden Vali Taşbilek, “Kadınlarımız bizim için çok kıymetli, çok önemli. Dün gece İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'la gece video konferansla toplantı halindeydik. Orda iki bakanımızda kadın emeği ve kadın girişimiyle yürütülen faaliyetlerinde bu bağlamda yapılan kooperatiflerin çok kıymetli olduğunu, çok önemli olduğunu bir kez daha ifade ettiler. Onların destekleri her daim yanımızda. Ben bu vesile ile değerli bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle bu kredilendirme hususlarında, hibe desteklerindeki ilimizdeki kooperatifimiz birkaç tane hibe destek sağladılar. Emeği geçen bütün hanımefendi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kooperatifin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ürettikleri ürünlerin inşallah bereketli bir şekilde pazar bulmasını diliyorum. Bu noktada da bizim gereken desteği vereceğimizi de ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

İlçe merkezinde ikamet eden şehit ve yetim ailelerini de ziyaret eden Vali Taşbilek'in Şiran ilçe merkezindeki son programı ise Gümüşhane'nin ilk Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketinde incelemelerde bulundu.

Bugün açılışı yapılan markette incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği marketle ilgili kurum yetkililerden bilgi aldı. Vali Taşbilek, önümüzdeki ay içerisinde Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesinde de aynı marketin açılacağını söyledi.