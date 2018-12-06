Vali Taşbilek Şiran'da

İlk olarak Şiran Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Osman Oğuz Ekşi ile bir süre görüşen Vali Taşbilek, daha sonra Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak'ı makamında ziyaret etti.

İlçe protokolü tarafından hükümet konağı önünde karşılanan Vali Taşbilek, Kaymakam Ekşi'den ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldıktan sonra hükümet konağında bulunan bazı birimleri ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ziyaretinde burada ki görevlilere vatandaşların bu kapıdan elleri boş gönderilmemesi ve hoşgörülü davranılması talimatını veren Vali Taşbilek, daha sonra Belediye'ye geçti.

Yürüme gittiği Belediye yolu üzerinde yer alan vatandaşlarla hasbihal eden, ilçede kurulan halk pazarında esnafa da hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Taşbilek, Belediye binası önünde Belediye Meclisi üyeleri ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Başkan Altıparmak'ın makamında ilçede yapılan belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Taşbilek, hem iade-i ziyaret hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak üzere ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Şiran'ı güzel gördüm. Belediye kavramı şehirle özdeşti. Şiran'da bunu gördük. Başkanımızın ellerine sağlık, güzel çalışmaları var. Bize düşen neyse her zaman Belediye Başkanlarımızın yanındayız. Bir bütün halinde çalışacağız” dedi.

Başkan Altıparmak, kentsel dönüşüm, doğalgaz, altyapı, İkisu-Şiran yolundaki Tersun tüneli ve diğer konular hakkında bilgi verdikten sonra Vali Taşbilek'e günün anısına Ala Kilimden yapılan Türkiye haritası hediye etti.

Vali Taşbilek daha sonra beraberindekilerle birlikte şehit Teğmen Tuna Kara'nın ilçe merkezinde bulunan ailesini ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.