Vali Taşbilek Torul'da

Vali Taşbilek, ilçelere gerçekleştirdiği iada-i ziyaret programları kapsamında Torul ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak Torul Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Hasan Hüseyin Alpaslan'ı makamında ziyaret eden Taşbilek için Hükümet Konağı girişinde karşılama töreni düzenlendi.

İlçe protokolü ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılanan Vali Taşbilek, Kaymakam Alpaslan'ın makamında ilçenin genel durumu hakkında brifing aldı.

“Torul özel bir yer”

Burada yaptığı konuşmada ilçe ziyaretleri kapsamında Torul'da bulunduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Torul kadim ilçelerimizden birisi. Gün geçtikçe de gelişiyor. Torul Kalesi Cam Seyir Terasıyla birlikte bilinirliği de üst düzeye çıktı. Ormanlarıyla, doğal güzellikleriyle ve güzel insanlarıyla Torul özel bir yer” dedi.

Genel kamu hizmetleri açısından sıkıntısı olmayan bir yer olan Torul'da, kavşaklar, tüneller, yolların tamamlandığını, yeni Zigana tünelinin de hizmete girmesiyle birlikte Torul'un en gözde yerlerden birisi haline geleceğini ifade eden Taşbilek, “Nüfusuna oranla Gümüşhane'ye yapılan kamu yatırımları devletimizin ve devlet büyüklerimizin buraya bakışını ortaya çıkarıyor. Buralar insanıyla öne çıkıyor. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak ilimiz ve ilçelerimizi daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

Vali Taşbilek, beraberindeki heyetle daha sonra Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada Belediye önünde Belediye Başkanı Köroğlu, Belediye Meclisi üyeleri ve ilgililer tarafından karşılanan Vali Taşbilek, Başkan Köroğlu'ndan brifing aldı.

Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, özellikle Torul Kalesine yaptıkları cam seyir terasını 190 bin kişinin ziyaret ettiğini ve bu durumun ilçe merkezinde ki esnafa da yansıdığını belirterek, “O bölgede birkaç projemiz daha var. Adrenalin tutkunlarının mekanı oldu cam seyir terası. Gümüşhane'de turizmi patlatan yerlerden birisi oldu. Kaleyle ilgili zipline, merdiven ve şelale projemiz de var. İnşallah bunları da yapınca orada 1 milyon ziyaretçi hedefimiz var” ifadelerini kullandı.

İlçe merkezinde yapılan altyapı çalışmalarından da bahseden Köroğlu, Torul'un kabuğunu kırdığını, doğalgazın da gelmesi için çaba gösterdiklerini belirtti.

Vali Taşbilek ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Torul 2 yıl sonrasının yıldızı olacak. Yeni Zigana tüneli bu bölgede çok şeyleri değiştirecek. Turizmle beraber tarımı da buna hazırlamamız gerek. Allah devletimize zeval vermesin. Devletin ve büyüklerimizin buraya bakışını bu devasa yatırımlar gösteriyor. Zigana tünelinin açılmasıyla insanlar buraya akın edecek. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen, vesile olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vali Taşbilek, 1992 yılında İstanbul'da ekip aracının taranması sonucu şehit olan şehit Komiser Yavuz Selim Şahin'in babası Hakkı Şahin'i ilçe merkezindeki evinde, 2017 yılında yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'ı ilçe merkezindeki evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.