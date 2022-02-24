Vali Taşbilek, Türkiye ikincisi takımı konuk etti

İlk bowling salonuna 5 yıl önce Sema Doğan Yaşam Alanında kurulan tesisle kavuşan Gümüşhane'de, Gümüşhane Lisesi Kız Bowling takımı Türkiye ikincisi oldu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Türkiye Okullar Arası Bowling Şampiyonasında ikinci olan Gümüşhane Lisesi kız bowling takımını makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Adıyaman'da düzenlenen grup müsabakalarında 13 il arasında grup birincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Gümüşhane Lisesi kız bowling takımı 4 yıllık emeklerinin sonucunda Samsun'da düzenlenen Türkiye finallerinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de geçtiğimiz günlerde Samsun'da yapılan şampiyonada birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi olan Gümüşhane Lisesi kız bowling takımını İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, okul müdürü Fatih Demirel, antrenör Beden Eğitimi Öğretmeni Cengiz Yılmaz'la birlikte makamında kabul etti.

“Gümüşhane gibi imkanları kısıtlı bir yerden gidip böyle bir derece yapmanız bizi onurlandırdı”

Burada yaptığı konuşmada gençleri başarılarından ötürü tebrik eden Vali Taşbilek, “Biz sizi şampiyon olarak görüyoruz zaten. Gümüşhane gibi imkanları kısıtlı bir yerden gidip böyle bir derece yapmanız bizi onurlandırdı. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Gümüşhane'nin spor altyapısından ben çok keyif alıyorum. Takım sporları olarak sizler, bilek güreşinde ferdi olarak çok başarılarımız var, atletizm ve atıcılıkta başarılarımız var. Haberinizi alınca çok büyük mutluluk duydum. Yuvarladığınızı devirmişsiniz, hiç boşa gitmemiş. Sakın bu sporu bırakmayın. Sizi hem zihnen hem bedenen rahatlatan bir spordur” dedi.

Öğrencilere hediyelerini takdim ettikten sonra kupalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Taşbilek, bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerinde bulunarak öğrencileri uğurladı.