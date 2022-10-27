Vali Taşbilek usta ile çırağının 150 yıl önce yaptığı köy odalarını ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde 150 yıl önce usta ve çırağın tamamen ahşaptan yaptığı el emeği göz nuru misafir odalarının Türkiye'de bir örneğinin daha olmadığını belirterek buranın yaşatılması gerektiğini söyledi.

Vali Taşbilek, köylerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek, sorun ve talepleri birebir görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için 2,5 ay önce başlattığı köy ziyaretleri kapsamında kentin en yüksek rakımlı köyleri arasındaki 6 köyü ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, İl Genel Meclisi üyesi Mithat Uçan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi ve Söğütağıl köyü muhtarı Serdar Gün Şişman ve ilgili kurum müdürlerinin kendisine eşlik ettiği Vali Taşbilek, ziyaret programına Süngübayır köyüyle başladı.

Daha sonra 2 bin metre üzerindeki Tandırlık, Ardıç, Akhisar köylerini ziyaret eden Vali Taşbilek, burada vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. İlk olarak muhtarlardan köylerindeki hasta, muhtaç, engelli, ihtiyaç sahibi, öksüz ve yetim vatandaşları kendilerine mutlaka bildirmelerini isteyen Vali Taşbilek, “Köylerimizde bir tane bile boynu büyük kimse kalmasın” dedi.

Akhisar köyünde vatandaşların talebi üzerine annesi vefat etmiş 18 yaş altı 3 çocuğa yardım yapılması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan'ı arayarak talimat veren Vali Taşbilek, daha sonra kentin en yüksek köylerinden birisi olan 2 bin 170 metre rakımdaki Demirören köyüne gitti.

Burada incelemelerinin ardından Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet köy ziyaretlerinin 6.durağında 150 yıl önce usta ve çırağın tamamen ahşaptan yaptığı el emeği göz nuru misafir odalarının bulunduğu Sarıçiçek köyüne ulaştı.

Denizden 2 bin 80 metre yükseklikteki köyde kündekari işlemeleriyle Türk mimarisinin örneklerinin sergilendiği, halk sanatının, ağaç oymacılığının tüm zarafetinin günümüze taşıyan birer şaheser olarak nitelendirilen tarihi köy odasında vatandaşlarla buluşan Vali Taşbilek, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Köy sakinlerinden Hacı Ömer Ağa'nın 1873 yılında kervan yolu üzerindeki köye gelen misafirlerini ağırlamak için oda yaptırmak istemesi sonucu 3 yıllık süre usta ve çırağının ayrı ayrı yaptığı köy odasında incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, içerisinde oturma alanı, ocaklar, dolaplar, raflar, kahve köşkleri ve sedir bulunan odaların koruma altında olduğunu hatırlattı.

Köy odalarının olduğu Sarıçiçek köyüne ulaşımın İl Özel İdaresi tarafından karayolu yol ayrımından itibaren Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltla kaplanarak ulaşım konforunun en üst düzeye çıkarıldığını ifade eden Vali Taşbilek, bazı uzmanların bu odaların benzerinin Türkiye'de olmadığını söylediklerini hatırlatarak, “Kervan yolu üzerinde yer alan Sarıçiçek köyümüzde yapılan bu odalar Türk'ün misafirperverliğinin de bir nişanesidir. Buralar bildiğiniz gibi koruma altında. Köylülerimiz burayı hem koruyor hem de misafirevi kültürüyle yaşatıyor. Buranın yaşatılması çok önemli. Bu konuda Valilik olarak biz de gereken katkıyı sağlayacağız. Yolunun standartlarını yükseltme işini bu yıl yaptığımız çalışmayla tamamladık ve komple BSK asfaltla kapladık. Hakiki köy odası burası. Türkiye'de böyle bir yer yok” dedi.

Vali Taşbilek, 2,5 ay önce başladığı köy ziyaretleri kapsamında son köylerle birlikte bugüne kadar 101 köyü ziyaret etmiş oldu.