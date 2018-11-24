Vali Taşbilek ve eşinden Şehit Öğretmenin ailesi ve kabrine ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle eşi Sibel Taşbilek'le birlikte şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

İlk olarak şehit ailesinin Torul ilçe merkezindeki evini ziyaret ederek şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay ve kız kardeşi Hayrünisa Yılmaz'la bir süre sohbet eden Vali Taşbilek ve eşi daha sonra acılı aileye buket takdim etti.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan'ın da katıldığı ziyaretin ardından Vali Taşbilek şehit öğretmenin ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Burada şehit öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz'la birlikte kabir ziyareti gerçekleştirerek mezara karanfil bırakıp dua eden Vali Taşbilek, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede “Necmettin öğretmenimize, Aybüke kızımıza ve diğer şehitlerimize vatanının, birliği bütünlüğü uğruna şehit olan bütün kardeşlerimize 24 Kasım vesilesiyle rahmet diliyorum” dedi.

Giresun'dan meslektaşları şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti

Şanlıurfa'dan 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabrini Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan Şehit Hüseyin Tahmaz İlkokulunda görevli öğretmenler Haluk Dündar ve Kemal Celepçi de ziyaret etti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette genç öğretmenler, “Duygulandık. Hocamızı bu güzel günde yalnız bırakmak istemedik. Öğretmenler gününü kutlamak istedik. Çıktık geldik. Necmettin hocamızın şahsında bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Bu kutsal mesleği yapmaktan gurur duyuyoruz. Görev verilen her yerde bu görevi layıkıyla yapmak için bütün meslektaşlarımızın özverili çalıştıklarından eminiz” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan da Giresun'dan Demirkapı köyüne gelen öğretmenlerin duyarlılığına teşekkür ederek “Şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret etmek için 24 Kasım'da buraya gelmeleri bir duyarlılığın göstergesi. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.