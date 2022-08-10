Vali Taşbilek'ten 13 köye ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü köy ziyaretleri çerçevesinde Yağmurdere Vadisi'nde bulunan 13 köyü ziyaret etti.

Vali Taşbilek, Yağmurdere Vadisi'nde bulunan Şephane, İkiz, Kayabaşı, Esenler, Yağmurdere, Aşağı Yuvalı, Yukarı Yuvalı, Beşoba, Akocak, İncesu, Çorak, Bandırlak ve Yayladere köylerini ziyaret etti. Ziyaretler çerçevesinde muhtarlar ve köy halkıyla bir araya gelen Vali Taşbilek, vatandaşların taleplerini dinleyerek yetkililere eksikliklerin düzeltilmesi ve taleplerin değerlendirilmesi için talimat verdi.

Köylerde bulunan hasta, yetim, yaşlı ve muhtaç vatandaşlarla özellikle ilgilenen Vali Taşbilek, yanına gelen çocuklarla sohbet edip, oyuncak hediye etti.

Sürdürdüğü köy ziyaretleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Gümüşhane Valisi Taşbilek, “ Vatandaşlarımızla hasbihal etmek, dertlerini sıkıntılarını yerinde görmek, ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek, yaptığımız yürüttüğümüz işleri yerinde takip edebilmek, hem de güzel vatandaşlarımızın güzel sıcaklığını, ev sahipliğini hissederek köylerine ve evlerine misafir olmak amacıyla ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün de 13 köyümüzü ziyaret ettik ben bu vesile ile köylerimizde bizi çok candan misafir eden muhtarlarımıza ve onlarla beraber değerli vatandaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Devletimiz vatandaşlarımızın emrinde. Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısı bizim için önemli. Bu bağlamda ziyaretlerimizin de sıkıntıları ve sorunları tespit edip ivedilikle çözme noktasında sonuç odaklı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.