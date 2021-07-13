Vali Taşbilek'ten aşı çağrısı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Fatih Parkı'nda kurulan Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Aşı olan ve aşı sırası bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Vali Taşbilek, artan aşılanma oranıyla birlikte toplumsal bağışıklığa daha çabuk ulaşılacağını ifade etti.

Gümüşhane'nin son açıklanan verilere göre vaka sayısı en fazla düşen illerin başında geldiğini belirten Vali Taşbilek, “Bu düşüşü inşallah bir daha ki haftaya daha da azalmış olarak görmeyi umuyoruz. Kendimizin, sevdiklerimizin ve yakınlarımızın sağlığı için tanıdığımız ya da tanımadığımız insanların sağlığı için lütfen aşımızı olalım ve pandemi tedbirlerine uymaya devam edelim. Vatandaşlarımız, hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, mobil aşı ekiplerimizin ulaştığı her yerde aşı olabilirler. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Hayatımızın bir daha kısıtlamaya gitmemesi, normale dönmesi için aşı olmalıyız. Covid-19 illetinden halkımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, kamu görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza çok teşekkür ediyorum. Aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın en hızlı şekilde aşı olması, özellikle virüs mutasyonlarının zararlı etkilerine karşı en büyük silahımız olacak. Lütfen en hızlı şekilde aşılarımızı olalım” dedi.