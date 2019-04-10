Vali Taşbilek'ten İl Genel Meclisine iade-i ziyaret

İl Genel Meclisi'nin devam eden Nisan ayı toplantılarına katılarak Meclis üyeleriyle buluşan Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “Siz bizim için kıymetlisiniz, önemlisiniz, değerlisiniz” diyerek İl Genel Meclisi üyelerinin dün kendisine yaptıkları ziyaretin ardından gecikmeksizin iade-i ziyareti gerçekleştirmek istediğini söyledi.

“Bu 15 arkadaşımız Gümüşhane tarihine not düşen insanlar olarak yerlerini alacaklar”

Meclis üyelerine “Allah güzel hizmetlere, güzel görevlere vesile etsin” temennisinde bulunan Vali Taşbilek, “İl Genel Meclisleri çok önemli bir kurumdur. Gümüşhanemizin en ücra köyünden, mezrasından en büyük yerine kadar çok güzel hizmetlere bu kurum vesile olacak, bundan önce çok güzel hizmetlere vesile olduğu gibi. Bundan sonra da Allah'ın izniyle bu memleketin tarihinin yazılmasında çok önemli bir yeri olacaktır. Bu 15 arkadaşımız Gümüşhane tarihine not düşen insanlar olarak yerlerini alacaklar. Allah hizmetlerinizin artarak devam etmesini nasip etsin. Beraber olacağız, birlik içerisinde olacağız” dedi.

Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin bundan önce güzel hizmetlere vesile olduğunu ve bundan sonra da birlikte daha iyilerine vesile olacağını ifade eden Vali Taşbilek, “Geçmişten bugüne emeği geçen bütün İl Genel Meclisi üyelerimize, İl Özel İdaremizin bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah hayırlı ve güzel hizmetlere vesile etsin inşallah” şeklinde konuştu.

Vali Taşbilek'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da “Valimizin engin tecrübelerinden de faydalanarak birlikte güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve tüm İl Genel Meclisi üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.