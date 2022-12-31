Vali Taşbilek'ten yeni yıl ziyaretleri

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada görev yapan askerlerin yeni yılını kutlayan Vali Taşbilek daha sonra İtfaiye Müdürlüğünde nöbet tutan personelin yeni yılını kutladı.

Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Olgun Gülay Ek Hizmet Binası ile Akçakale ve İkisu uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Taşbilek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek burada nöbet tutan personelle sohbet ederek yeni yılını kutladı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek “2023 yılının Gümüşhane'mize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bugün emniyet müdürümüzle, jandarma komutanımızla ve diğer arkadaşlarımızla birlikte askerimizin, polisimizin, 112 çalışanlarımızın, özel harekâtımızın, itfaiye görevlilerimizin ve sevgi evlerindeki evlatlarımızın yeni yılını kutladık. Bütün askerlerimizin, jandarmalarımızın, emniyetimizin, bizim huzur, güvenlik ve can sağlığımız için gerek sınırda gerek sınır ötesinde hizmet ifa eden askerimizin, polisimizin de yeni yılını kutluyoruz. Hepsini Allah muhafaza eylesin. Bütün insanlığa iyilikler diliyoruz” dedi.