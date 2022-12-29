Vali Taşbilek'ten yılın son günlerinde köy ziyaretleri

Vali Taşbilek'in yıl içinde ziyaret ettiği köy sayısı 118'e ulaştı.

Vali Taşbilek, vatandaşlarla bir araya gelmek, sıkıntıları yerinde tespit edip çözüm üretebilmek ve çalışmaların takibini yapmak maksadıyla geçtiğimiz aylarda başladığı köy ziyaretleri çerçevesinde yılın son günlerinde 3 köyü daha ziyaret etti.

Merkeze bağlı Yeşilyurt, Yağlıdere ve Olucak köylerini ziyaret eden Vali Taşbilek burada muhtarlarla ve köylülerle bir araya geldi. Vatandaşlardan ve muhtarlardan her köy ziyaretinde olduğu gibi köylerinde ihtiyaç sahibi, yetim-öksüz, hasta, mağdur, bakıma muhtaç bireyler olup olmadığını soran Vali Taşbilek, özellikle kış mevsiminde olunması nedeniyle kömür talebi olanlara ek kömür verilmesini isteyerek “Devletimizin imkanlarını milletimizden esirgemeyelim” dedi.

Köylerde gördüğü çocuklara oyuncak hediye eden Vali Taşbilek, vatandaşların taleplerini dinleyerek yetkililere eksikliklerin imkanlar dahilinde giderilmesi ve taleplerin değerlendirilmesi için talimat verdi.

Ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada 2022 yılının son günlerini de köylerdeki vatandaşlarla bir arada geçirdiği için mutlu olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Her gittiğimiz köyde Anadolu insanının misafirperverliğini görüyoruz. Köylerinde bizleri ağırlayan değerli muhtarlarımız ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yıl içerisinde köy ziyaretleri çerçevesinde merkez ve ilçelerde 118 köyümüzü ziyaret etmişiz. Bu ziyaretlerimizde bize iletilen sorunların takibini yapıyor, imkanlar ölçüsünde en kısa sürede çözülebilecekleri çözüyoruz. Vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla istişare içerisinde kamu hizmetlerini daha iyi noktaya getirmek amacındayız. Milletiyle var olan devletimiz bütün kurumlarıyla milletimizin emrindedir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Köy ziyaretlerimizi sürdürüp vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm Gümüşhaneli vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.

Vali Taşbilek'e ziyaretlerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, İl Genel Meclisi üyesi Vedat Soner Başer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyesi Söğütağıl Muhtarı Serdar Gün Şişman ve diğer kurum yetkilileri eşlik etti.