Yabani hayvanlara ve soğuk kış şartlarına rağmen dağda tek başına 3 ay yaşadı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde otlarken 3 ay önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan 1 yaşındaki erkek dana pikniğe giden vatandaşlar tarafından aynı bölgede bulundu.

Dibekli Köyü Soğuksuyu Yaylasında diğer hayvanlarla birlikte köy yaylasında otlarken 3 ay önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Kenan Doğan'a ait 1 yaşındaki erkek dana, aynı yaylaya piknik yapmaya giden köylüler tarafından bulundu.

Zorlu doğa şartları ve yabani hayvan tehlikesine karşı hayatta kalmayı başaran erkek danayı Soğuksuyu Yaylası Kamışlık mevkiinde yürüyüş yaparken gördüklerini ve buna ilk başta inanamadıklarını belirten köy sakini Ogün Kaya, “Hayvanı ilk fark ettiğimizde yabani bir hayvan sandık. Ama dikkatlice baktığımız da bunun 3 ay önce kaybolan ve komşumuz Kenan Doğan'a ait olan dana olduğunu anladık. Çünkü onun hayvanının kaybolduğunu biliyorduk. Yanına yaklaştığımızda soğuk hava şartları dolayısıyla hayvanın tüylerinin aşırı uzadığını gördük. Biraz ürkekti ancak bizden kaçmadı bizde ona sahip çıkarak köye getirdik ve sahibine teslim ettik” dedi.

3 aydır kayıp olan hayvanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kenan Doğan ise "Hayvanımı kaybolduğu günden beri tüm aramalarıma rağmen hayvanımı bulamadım. Komşularıma ve yaylaya giden diğer köylülerimi de söyledim ama kimse hayvanımı görmedi. Bende her halde yabanı bir hayvan yakaladı veya bu yaşında doğa şartlarında başına bir şey geldi diye düşünüp umudumu kesmiştim. Ancak 3 ayın üzerine komşularım arayıp hayvanını bulduk deyince inanmadım benle şaka geçiyorlar sandım. Hayvanı köye getirdiklerinde baktım benim hayvanım. Çok sevindim. Daha 1 yaşında. Bu zor kış şartlarında tek başına yabani hayvanlara karşı hayatta kalması çok şaşırtıcı. Hayvanımı bularak bana getiren tüm köylülerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.