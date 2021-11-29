Yangın çıkan evde yanmamış halde Kuran-ı Kerim bulundu

Gümüşhane'de 12 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in yangından etkilenmemesi dikkat çekti.

Yangın, Oltanbey Mahallesi Sürmeli Sokak'ta bulunan Teras Apartmanı'nda çıktı. Apartmanın 12. katında Özkan Dabağ'a ait daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları erken müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, daire sakinlerine ait olduğu öğrenilen bir kedi de yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin ev içerisinde yaptığı çalışmalarda yangından etkilenmemiş halde Kur'an-ı Kerim bulundu.