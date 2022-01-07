Yangın kahramanlarına teşekkür belgeleri verildi

Geçtiğimiz ağustos ayında Antalya ve Muğla'da gerçekleşen orman yangınlarında Gümüşhane'den giderek can siperane görev yapıp geri dönen İtfaiye ve Özel İdare Personeline İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.

Valilik makamında yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılan Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ve İl Özel İdaresi personelini kabul eden Vali Kamuran Taşbilek, görevli personele teşekkür belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 gün, Muğla'nın birçok noktasında da 3 gün boyunca yangınlarla canla başla görev yapan İtfaiye ve Özel İdare personeline AFAD Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen teşekkür belgelerini takdim eden Vali Taşbilek, personele afet acil durum çantası hediye etti.

Takdimin ardından kahramanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Taşbilek, Gümüşhane'den giden her bir kamu görevlisinin Türkiye'nin diğer noktalarından gelenler gibi yangın döneminde kahramanlık gösterdiklerini belirterek, “Ülkemiz yaz aylarında çok büyük doğal afetlerle mücadele etti. Yanan ormanlarımızla birlikte bizlerinde ciğerleri yandı. Kahraman itfaiye ekiplerimiz ve personelimiz de bu yangınlara müdahale ederek yüreğimize su serptiler. Bu belgelerle sizlere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamı ile teşekkürlerini iletiyorum. Göstermiş olduğunuz fedakârlıklardan ötürü hepinize ülkemiz adına tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Törene o dönem İtfaiye Müdürü olarak yangınlara müdahale eden Gümüşhane Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak ta katıldı.