Yaylaların Güneş Duası ‘Guza Guza' geleneği sürdürülüyor

Gümüşhane'nin Akocak köyü yaylasında havanın sürekli sisli ve yağışlı olması nedeniyle yaylacı çocukların ve gençlerin toplanarak yaylacılardan ekmek, tereyağı ve peynir toplayıp daha sonra güneş duasına çıktığı ‘Guza Guza' geleneği sürdürülüyor.

Köyün Kızılkaya Yaylası'nda kuşaklardır devam eden ve yaylayı mesken tutan sis ve yağışlı havanın dağılması için yapılan güneş duası ‘Guza Guza' geleneği sürdürülüyor. Doğu Karadeniz yaylalarının ortak özelliği ve ayrılmaz bir bütünü olan sisin dağılması için yaylada bulunan çocuklar toplanarak maniler söylüyor. Ellerinde Türk bayrağıyla birlikte maniler eşliğinde yaylada bulunan evleri tek tek gezen çocuklar, yaylacılardan ekmek, tereyağı ve peynir topluyor. Eşsiz yayla manzarası eşliğinde topladıklarını yiyen çocuklar, daha sonra yayla üzerinde bulunan sisin dağılması için dualar ediyor.

“Evlerin önlerine gidip ‘Guza Guza'yı söylüyoruz”

‘Guza Guza' geleneğini yeni öğrendiğini ve yaparken çok eğlendiğini dile getiren Nurullah Şimşek, “Ben bu sene başladım. Bunu arkadaşlarımla birlikte yapıyorduk. Camiye gidip abdest alıyoruz. Daha sonra namaz kılıyoruz. Evlerin önlerine gidip ‘Guza Guza'yı söylüyoruz. Onlar bize peynir ve yağ veriyorlar. Muhabbet ediyoruz. Benim için çok zevkli bir şey, arkadaşlarımla güzelce buluşup eğleniyoruz. Onlarla yaptığımız ‘Guza Guza' zevk veriyor. Arkadaşlarımızla hep beraber gülüp eğleniyoruz, şakalaşıyoruz. Benim için çok güzel bir şey. Bu kelimeyi bize Servet abi öğretti. Havalar bozuktu bize dedi ki, ‘Guza Guza'yı siz yapın.' Ondan gördük yaptık ilk defa ve bize de zevk verdi” dedi.

“Dua ediyoruz ve açıyor güneş”

Havalar bozuk olduğunda çocukların yayla sakinlerinden ekmek, tereyağı ve peynir topladığını söyleyen Salih Yayla, “Ben çoktan beridir yapıyorum. Servet dayım öğretti bana. Önceden havalar bozuk olduğu zaman peynir falan topluyorduk. ‘Guza'yı okuyoruz onlar da bize peynir ve ekmek veriyorlar. Dua ediyoruz ve açıyor güneş" diye konuştu.