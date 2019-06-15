'Yaylanın Yüreği' görenleri büyülüyor

Gümüşhane merkeze bağlı Dörtkonak köyü sınırları içerisinde yer alan ve kalp şeklinde olması nedeniyle 'Yaylanın Yüreği' olarak adlandırılan Dipsiz Göl, etrafındaki 10 küçük gölle birlikte büyüleyici bir manzara sunuyor.

Köyün tarihi kömür madenlerinin bulunduğu bölgede denizden 2 bin 200 metre yükseklikte, etrafındaki irili ufaklı 10 adet gölle birlikte karların erimesiyle rengarenk çiçeklere bürünen Dipsiz Göl il merkezinde 25 dakika mesafede yer alıyor.

Efsaneleri ile ünlü bir buzul göl olan Dipsiz Göl'ün ismi ise uzun yıllar önce su içmek için göle yaklaşan büyükbaş hayvanların gölün ortasına geldiğinde batarak kaybolmasından geliyor. Bu tarihten sonra gölün adına ‘dipsiz göl' denildi. Göl kar, yağmur ve kaynak suları ile besleniyor. Bulunduğu coğrafyada Aygır Göl, Kuru Göl, Bulanık Göl gibi diğer buzul göllerinin de bulunması nedeniyle Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra Gümüşhane'de en fazla gölün bulunduğu yöre ikinci göller bölgesi olarak adlandırılıyor.

Zirvede olması nedeniyle yılın her mevsiminde eşsiz manzara ve coğrafik güzellikler barındıran bölge fotoğrafçılar ve dağcıların da tercih ettiği noktalardan birisi olurken, bölgeye ailesiyle birlikte gezmeye giden Ahmet Sefa Ergin ise çok çeşitli renklerde çiçeklerle bezeli bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Dörtkonak köyüne ait olan tarihi linyit kömürü madeni ve yaşı 190 milyon yılı bulan kayalaşmış ağaç fosillerinin de bulunduğu bölgeyi önemli bir turizm ve kültür alanı olarak nitelendiren uzmanlar ise Dipsiz Göl ve bölgesinin doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemi, jeoturizm, bitki inceleme ve doğa fotoğrafçılığı için doğal kaynak değerlerine sahip olduğunu ve bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.