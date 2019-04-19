Yer altındaki gizemli dünya Karaca Mağarası'nda sezon başladı

Dünyanın sayılı damlataşı mağaraları arasında yer alan ve ‘Yer altındaki gizemli dünya' olarak nitelendirilen 150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası'nda turizm sezonu başladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde yer alan ve sarkıt, dikit, damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel, en görkemli ve görenleri büyüleyici örneklerine sahip olan Karaca Mağarası geçtiğimiz 15 Kasım'da ziyarete kapatılmıştı.

İçerisinde sarkıt, dikit, sütun, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları ve mağara gülleri yer alan mağaranın ılık havası ve yüksek nem oranıyla solunum hastalıklarına da iyi geldiği rivayet ediliyor.

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve son dönemde yıllık 108 bin ziyaretçi sayısına ulaşan tesiste incelemelerde bulunarak yapılan bakım çalışmalarını beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'la birlikte denetleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, “Karaca Mağaramız jeologların bizlere verdiği bilgiye göre 150 milyonluk geçmişe sahip muhteşem bir yapı. İçerisinde karstik ve damla taş oluşumuyla dikit ve sarkıtların olduğu bir mağara olarak bölgemizin ve ülkemizin turizmine hizmet etmektedir” dedi.

İl Özel İdaresi şirketi tarafından işletilen mağarada kapalı olduğu dönemde yürüyüş parkurları, aydınlatma, elektrik ve güvenlik kamerası bakımlarının yapıldığını kaydeden Vali Taşbilek, “15 Nisan tarihi itibariyle açılan turizm sezonunda Karaca Mağaramızı da ziyarete açtık. Geçtiğimiz sezonda 100 binin üzerinde ziyaretçi sayısı olmuştu. İnşallah bu sezon bu sayıyı daha yükseklere taşıyarak gerek yurt içi gerek yurt dışından gelen misafirlerimize böylesine özellikli bir yapıyı sunmak en büyük arzu ve hedefimizdir” diye konuştu.

“UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine Karaca Mağaramızı da ekleyebilmeyi hedefliyoruz”

Geçtiğimiz günlerde UNESCO'nun dünya miras geçici listesine alınan Tokat Ballıca Mağarasında olduğu gibi her yıl onbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Gümüşhane'nin ve bölgenin en önemli turizm potansiyellerinden birisi olan Karaca Mağarasının da bu listeye alınması için çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Vali Taşbilek, “Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesine Karaca Mağaramızı da ekleyebilmeyi hedefliyoruz. Valilik, özel idare ve turizm paydaşları el birliği içerisinde güzel bir çalışma yürütme arzusundayız. Bakanlığımız vasıtasıyla inşallah gerekli yerlere başvuruları yapmak için bütün hazırlıkları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kışın daha ılık daha ılıman, yazın ise dışarının sıcaklığına göre daha serin”

Karaca Mağarasının içerisindeki nem oranının giriş kısmından içeriye doğru gidildikçe nispi bir artış gösterdiğini, yapılan ölçümlerde bu oranın yüzde 65 ile yüzde 75 arasında olduğunu hatırlatan Vali Taşbilek, “Karaca mağaramızın şöyle bir özelliği de var. Isısı çok hoş bir düzeyde, hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Kışın daha ılık daha ılıman, yazın ise dışarının sıcaklığına göre daha serin. Yapısı itibariyle insanların daha rahat nefes aldıkları söylenmekte ve bizlerde burayı gezerken bunu hissetmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Karaca Mağarası

Gümüşhane'nin Torul İlçesine bağlı Cebeli Köyü sınırları içerisinde bulunan Karaca Mağarası şehir merkezine 17 kilometre mesafede, denizden bin 550 metre yüksekliktedir. Gümüşhane-Trabzon karayolunun 12. kilometresinden kuzeye ayrılan 4 kilometrelik yolu takiben mağaraya ulaşılır. Mağaranın bulunduğu yerde kır kahvesi, dinlenme tesisleri gibi ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacakları öncül tesisler mevcuttur. Damlataşı oluşumları bakından oldukça zengin olan Karaca Mağarasında, damlataşları çok çeşitli renk ve şekiller arz eder. Mağara içerisindeki sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri ve perde damlataşları, mağara çiçekleri, mağara incileri, fil kulakları, traverten havuzları, traverten basamakları, mağara gülleri yer almaktadır. Mağara yatay yönde gelişme göstermiş, elipse benzeyen dört ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu salonlardan ikisi çatlak sistemlerinden sızan suların oluşturulduğu duvar damlataşları ile ikiye bölünmüş ve salon sayısı altıya çıkmıştır. Mağaranın girişi bir insan boyu yükseklikte başlayıp içeriye doğru gidildikçe bir huni şekilde genişlemektedir. Giriş noktasından en uç noktaya 150 metre uzunlukta, ortalama tavan yüksekliği 18 metre olan mağaranın toplam iç alanı yaklaşık bin 500 metrekaredir. Karaca Mağarasının içerisinde belirgin bir hava hareketi söz konusu değildir. Bu sebeple mağara havasının nem oranı ağız kısmından içeriye doğru gidildikçe nispi bir artış gösterir. Yapılan ölçümlerde bu artış oranı ağız kısmında yüzde 65'ten yüzde 75'e çıkmaktadır. Mağara havası yaz mevsiminde dışarıya göre daha serin, kışın biraz daha sıcaktır. Bu özellikleri ile mağara, küçük bir mikroklima alanı olarak düşünülmektedir.