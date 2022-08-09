“Yeşil Vatan Tırı” Gümüşhane'de

Gümüşhane'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yeşil Vatan Tırı”na çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl birçok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı “Yeşil Vatan Tırı” bu sene Türkiye turuna çıktı. Tur çerçevesinde Gümüşhane'ye gelerek Zafer Meydanında kurulan alanda çocuklara orman sevgisi aşılandı.

Çocuklar ve aileleri tarafından katılımın yoğun olarak sağlandığı etkinlikte çocuklar ormanda yetişen ağaçları öğrenirken orman zararlısı böcekler ve yangında personellerin giydiği kıyafetleri inceledi. Tır içerisinde kurulan sinema salonunda çocuklar eğitici videolar izledi.

Kurulan geçici bahçede ise Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz öğrencilerle birlikte fidan dikti.

“Ormanlarımız yangına karşı çok hassas bir durumda herkesten duyarlılık bekliyoruz”

“Yeşil Vatan Tırı”nın çalışmaları hakkında bilgi veren ve vatandaşların ormanlar noktasında daha hassas olması gerektiğinin altını çizen Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, “Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan tekno tır Karadeniz turunda. Amaç burada çocuklara faaliyetlerimiz ve ormancılık hakkında bilgi vermek, çevre ve doğa bilincini aşılamak, onlara bir duyarlılık oluşturmak. Fidan nasıl dikilir bilgisini vermek artı olarak yapılan animasyon ve oyunlarla birlikte çevre bilincine katkılar sağlamak yine tırımızda bulunan sinema salonunda çocuklarımıza eğitici filmler izlettirmeye çalışıyoruz. Bölge müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 4 ilde de bu faaliyeti tamamlayacağız. Artık yangın sezonundayız, kurak bir sezon geçiriyoruz, ormanlarımız yangına karşı çok hassas bir durumda herkesten duyarlılık bekliyoruz. Artık Gümüşhane ve Bayburt da bizim için kritik noktalardan bir tanesi, zaten ormanlara giriş yasağımız var. İnsanların ateş yakmadan, gördükleri ateşi derhal 112'ye bildirmelerini ve ateşi söndürmeden ayrılmamalarını istiyoruz" diye konuştu.