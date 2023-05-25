İhlas Haber Ajansı

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Yüksekliği hesaplayamayan iş makinesi yüklü kamyon uyarı tabelasını devirdi

Gümüşhane’de iş makinesi taşıyan kamyon yüksekliği hesaplayamayınca gabari direğine çarptı.

Gümüşhane'de iş makinesi taşıyan kamyon yüksekliği hesaplayamayınca gabari direğine çarptı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken yol tek taraflı olarak trafiğe kapandı.


Kaza, öğleden sonra Gümüşhane'nin merkeze bağlı Akçakale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayburt istikametinden Gümüşhane istikametine hareket halindeki 29 AE 813 plakalı iş makinesi yüklü kamyon yüksekliği hesaplayamayınca, Kömürdere mevkiinde bulunan gabari direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gabari direği yola devrilirken, direğin kopan parçaları da iş makinasının kepçesine takıldı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler devrilen direk nedeniyle trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alarak araçların tek şeritten kontrollü olarak geçişine izin verdi.

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