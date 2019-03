Zigana Dağı'nda çığ tatbikatı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri Zigana Dağı'nda bir haftalık kış eğitim kampına alındı. Kampın son gününde Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla yaklaşık 100 personelle çığ tatbikatı yapıldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve 2009 yılında meydana gelen çığ faciası sonucu 10 dağcının yaşamını yitirdiği Zigana Dağı'nda son yıllarda artan eğitim faaliyetleri özellikle kış mevsiminde devam ediyor.

Çeşitli üniversitelerin ve dağcılık kulüplerinin gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinin ardından son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı 20 farklı ilden gelen 35 arama kurtarma teknisyeni Zigana Dağı'nın 2 bin 50 metre rakımlı bölgesinde kış eğitimine tabi tutuldu.

Bir haftadır devam eden eğitim faaliyetlerinde eğitmen eğitici adayları teorik bilgilerinin yanında uygulama da yaparak zorlu doğa şartlarında arama ve kurtarma faaliyetlerini nasıl yapacaklarını, olası çığ durumunda nasıl müdahale edeceğini öğrendi.

Kış eğitiminde başarılı olan kursiyerlerin yaz eğitiminden de geçerek eğitici olarak AFAD bünyesinde faaliyet göstereceği eğitime katılan eğitmen eğitici adayları bugüne kadar 4 yaz, 4 kış eğitiminden geçerek seçiliyor.

Az ve dik eğilimli arazide sedyeyle indirme ve çıkarma, havai hatlarla kurtarma, ip birliği yürüyüşü, çığda arama ve kurtarma ile karla ilgili tüm kurtarma faaliyetleri hakkında bilgiler alıp uygulamalar yapan kursiyerler son olarak sınava girecek.

Zigana Dağı'nda yapılan ve 2 kişinin çığ altında kaldığı senaryolu çığ tatbikatına Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrenci, öğretim görevlisi ve doktora öğrencilerinden oluşan 60 kişilik grupta katıldı. Önce AFAD ekiplerini izleyen öğrenciler daha sonra kendilerine anlatılan bilgiler ışığında bu kez kendileri çığda arama ve kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. Bu tatbikat sırasında öğrencilere kazazede yakınlarının nasıl tepki verebileceği de uygulamalı olarak gösterildi.

Programla ilgili bilgi veren Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mesut Bayrak, 2019 kış eğitimi için AFAD ekiplerinin 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağında bir haftadan beri eğitime tabi tutulduğunu, yaklaşık 20 ilden 35 arama kurtarma teknisyeni, 7 eğitmen ve 2 görevli olmak üzere toplam 42 kişiyle eğitimlerin devam ettiğini belirterek “Her yıl Zigana Dağı'nda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arama kurtarma ekiplerimizin kış eğitimleri yapılıyor. Doğada arama kurtarma, çığ tatbikatı gibi görevleri ifa ediyoruz. Bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak buraya geldik. Gümüşhane Üniversitemizin Afet Yönetim ve Acil Yardım Bölümüyle birlikte bizde bir tatbikat yapmak istedik. Tatbikatımızı arama kurtarma ekiplerimizin desteğiyle yaptık. Üniversitemizden toplam 60 öğrenci, 2 akademisyen olmak üzere 62 kişi ve doktora öğrencileri de var. Yaklaşık 100'ün üzerinde personelle burada hem eğitim hem tatbikat yapıyoruz” dedi.

“Bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor”

Amaçlarının bu tür olaylara hazırlıklı olmak, her an göreve hazır olmak için bu eğitim ve tatbikatları yaptıklarını kaydeden Bayrak, “Zigana dağı kış aylarında oldukça yoğun ve çok kar alan bir bölge. Zaman zaman çığ olaylarına bölgemizde rastlanıyor. 2009 yılındaki çığ kazasında 10 dağcımız hayatını kaybetmişti. O yüzden bizim burada her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları bu yüzden yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Burada bulunan AFAD ekibi Bursa Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün koordinesinde çalışmalarını ifa ediyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz Gümüşhane adına burayı tercih ettikleri için” diye konuştu.

Tatbikata 2 ve 4.sınıflardan 60 öğrencisiyle birlikte gelen Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Melikşah Turan da senaryo gereği arama kurtarma çalışması sırasında görevlilerin olay yerine gelen kazazede yakınlarını sakinleştirdiğini söyledi.

Bu duruma da öğrencilerini hazırlamak istediklerini ifade eden Turan, risk yönetimi aşamasında bu tip eğitimleri tatbik etmek için bu tür organizasyonların önemini vurguladı.

Tatbikata katılan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi İrem Sezen ise tatbikat öncesinde okuldaki eğitimlerinin yanısıra AFAD ekipleri tarafından da gerekli eğitimleri gördüklerini belirterek, “Burada bir çığ anında öncelikle kendi güvenliğimizi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunun dışında arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünü, sondalama tekniklerini ve burada nasıl koordine olmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini tek tek önce teorik olarak sonra uygulamalı olarak öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.