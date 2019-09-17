Zigana Dağı'nda yola düşen ağaç Gümüşhane-Trabzon karayolunu ulaşıma kapattı

Olay anında yoldan araç geçmemesi olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Zigana Dağı Bekçiler mevkiinde bugün saat 10.00 civarında karayoluna dev ağaç düştü. Oldukça yaşlı olduğu gözlenen devasa ağaç 3 şeritli karayolunu tamamen kapatırken, o sırada yoldan araç geçmemesi olası faciayı engelledi.

Görgü tanıkları yağışlar nedeniyle yaklaşık 1 metre çapındaki yaşlı ağacın koparak yola düştüğünü ifade ederken, yolu tamamen kapatan ağaç nedeniyle araç trafiği bir süre kesildi.

Durumun bildirilmesinin ardından Karayolları ekipleri ağacı ortadan keserek yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açarken, ilerleyen dakikalarda ağacı tamamen yoldan kaldırarak yolu ulaşıma açtı.