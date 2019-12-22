Zigana Kayak Merkezi'nde tarihi kalabal?k

G?m??hane'nin Torul il?esi s?n?rlar?nda yer alan Zigana Da??'n?n 2 bin 100 metre rak?m?nda yer alan ve b?lgenin en ?nemli kayak merkezi olan Zigana G?m??kayak Kayak Merkezinde kar olmamas?na ra?men tarihi kalabal?k ya?and?.

Denizden 2 bin 100 metre y?kseklikte yer alan ve T?rkiye'nin ilk kayak tesislerinden birisi olan Zigana G?m??kayak Kayak Merkezinde stres atmak ve e?siz manzaray? izlemek i?in hafta sonu binlerce ki?i b?lgeye ak?n etti.

Aktivite Turizm'in organize etti?i ?Colorfest' festivali kapsam?nda e?lence program? i?in y?zlerle ara?la Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon'dan gelen 2 bin civar?nda ?niversite ??rencisi e?lencenin doru?una ula?t?. Festival harici gelenlerle alanda park edecek yer kalmad?, yakla??k 4 bin ki?i unutulmaz bir g?n ge?irdi.

?zel DJ taraf?ndan ?al?nan m?zikler e?li?inde horonlar oynay?p halaylar ?eken gen?ler, boyal? oyunlarla rengarenk g?r?nt?lere b?r?nd?.

Program?n yap?ld??? yere ?Kad?na ?iddete hay?r? pankart? a??l?rken, yine program kapsam?nda Trabzon B?y?k?ehir Tiyatrosu ?zel bireyler sanat grubu taraf?ndan down sendromlu 10 ??renci ailesiyle birlikte misafir edildi.

?zel bireyler gen?lerin aras?nda ?alan m?zik e?li?inde e?lenirken, aile bireyleri de e?siz manzaran?n tad?n? ??kard?.

Yeterli kar ya???? olmamas?na ra?men ara? park edilecek yer bulunmayan tesiste bu t?r programlar?n devam edece?ini belirten Aktivite Turizmin sahibi 27 ya??ndaki Ceyhun Emre Kaya, genel itibariyle gen?lere hitap eden bu t?r festivaller d?zenlediklerini, bu kez Zigana Da??n? tercih ettiklerini s?yledi.

?Colorfest'e yakla??k 2 bin ki?i kat?ld??

?Colorfest? ad?n? verdikleri etkinli?i hem Zigana'y? hem de firmalar?n? tan?tmak amac?yla ger?ekle?tirdiklerini kaydeden Kaya, ?Kad?na ?iddete hay?r demek istedik ve engelli ?ocuklar?m?z? da program?m?za getirdik. Onlar? burada bu alanda gen?lerle beraber ya??tlar?yla e?lenmelerini sa?l?yoruz. Fiyat?n? ucuz tutuyoruz. Kat?l?m?n y?ksek olmas?n?, her kitleden insanlar?n gelip e?lenmesini istiyoruz. Bug?n yakla??k 2 bin ki?i var. Giresun, Ordu, Rize, Artvin, Trabzon'dan gen?ler var. Renkli boyalarla e?lencenin tad?n? ??kard?lar. Alkols?z de e?lencenin olabilece?ini anlatt?k. Zararl? al??kanl?klar olmadan, alkols?z bir ortamda gayet g?zel bir ortamda e?lenebilece?ini g?sterdik. ?n?allah bundan sonra etkinliklerimize devam edece?iz? dedi.

?Alkols?z e?lencenin yap?labilece?ini, Zigana'da kar olmasa da e?lenilebilece?ini g?r?yoruz?

Kayak tesisi i?letmecilerinden Abdullah Ero?lu ise bu sezonun en kalabal?k ve en yo?un haftas?n? ya?ad?klar?n? belirterek, ?Gen?ler e?leniyor. ?zel misafirlerimiz de var. Onlar da gen?lerle e?lenceye kat?ld?. Alkols?z e?lencenin yap?labilece?ini, Zigana'da kar olmasa da e?lenilebilece?ini g?r?yoruz? diye konu?tu.

?Festival ve di?er misafirlerimizle 4 bin civar? misafirimiz var?

Etkinlik ?er?evesinde kat?l?mc?lar?n hepsine yemek verildi?ini, ?cretsiz ?ay ve kahve ikram? yapt?klar?n?, DJ e?li?inde e?lence d?zenleyerek gelen misafirleri memnun etmek i?in ellerinden geleni yapt?klar?n? kaydeden Ero?lu, ?Firmayla resmi olarak gelen 2 bin civar?nda misafirimiz var ama bir o kadar da harici gelenler var. 4 bin civar? misafirimiz var diye d???n?yoruz. Alanda ara? park edecek, ad?m atacak yer kalmad?. Zigana'n?n tercih edilmesi sadece kara ba?l? de?il. Buras? 4 mevsim apayr? g?zellikleri olan ve insanlar?n ?ekim merkezi olan bir yer. Kar yok ama yo?unluk ortada. Zigana ba?l? ba??na bir marka. Ula??m? ?ok kolay. Fiyatlar?m?z da uygun. Manzaras?, do?as? paha bi?ilemez. ?ehrin yo?unlu?undan ka??p huzur bulmak, stres atmak i?in insanlar ak?n ak?n buraya geliyor? ifadelerini kulland?.

Etkinli?e kat?lan down sendromlu ?zel bireyler ise ?ok mutlu olduklar?n? ve yine gelmek istediklerini belirtti.