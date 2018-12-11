Zigana'da kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aşarken yağışın ardından kayganlaşan yolda kömür yüklü tır yan yattı.

Gün içerisinde yağmurla başlayan ve devamında kara dönüşen yağışın ardından Zigana Tüneli'nin olduğu bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle Trabzon'dan Gümüşhane'ye kömür taşıdığı öğrenilen Emre Karakaş yönetimindeki 49 AY 454 tır, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından iş makineleriyle tırın kasasındaki yük saatler süren çalışma sonucu boşaltılarak araç yol kenarından kaldırıldı.

Zigana Tüneli'nin çıkışında 25 yıldır esnaflık yapan Adnan Aydın ise yağışın ardından gerçekleşen kazaların çok büyük bir kısmının sürücü kaynaklı olduğunu, kar lastiği kullanmayan veya kar lastiği yıpranmış ve eski olan araçların daha çok kaza yaptığını söyledi.

Zigana Dağı'nda beklenen kar yağışının henüz gerçekleşmediğini, bu zamanlarda bölgede en az 40-50 santimetre kar olması gerektiğini kaydeden Aydın, “İklimler değiştiğinin en büyük ispatı burada. Bugün yağan kar 10-15 santimetre dolayında. Yol biraz sıkıntılıydı. Sıkıntılar büyük oranda sürücülerden kaynaklanıyor. Kış lastiği kullanmayanlar var. Kazaların çoğuna bakın aracın altında lastik yok. Bu yolu kullanacaklara tavsiyemiz mutlaka kar lastiği olsun. Ayazla beraber yol hep buz olur bu gece. Kar lastiği olmadan ilerlemez araçlar” dedi.

Karayolları ekiplerinin bölgede sürekli çalışma yaptığını hatırlatan Aydın, “Ben 25 yıldır buradayım bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar. Arkadaşlarımız işini layıkıyla yapıyor” diye konuştu.

Aydın, bölgede bulunan güvercinlerin karlar arasında yem aradığının objektiflere yansıdığı Zigana Geçidi'nde başta güvercinler olmak üzere kedi, köpek ve yaban hayvanları için sürekli yemleme yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Diğer yandan yoldan geçen çok sayıda sürücü aracını kenara çekerek derin vadiden karlı Zigana manzarasını bol bol fotoğrafladı.