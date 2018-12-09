Zigana'da kızak keyfi hızlı başladı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı'nın 2 bin 100 metre rakımlı bölgesinde bulunan ve bölgenin sayılı kayak merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, hafta sonları vatandaşların vazgeçilmez duraklarından birisi haline geldi.

Hem Gümüşhane hem de Trabzon'a 40 dakika mesafedeki tesisler bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle kayağa çok müsait olmasa da özellikle gençlerin ve çocukların favori eğlencesi olan kızak için yeterli miktarda kar bulunuyor.

Kızakla hızla inen bazı vatandaşların çarpma ve devrilme anları kameralara yansırken, güneşli Zigana gününün tadını her zamanki gibi en çok çocuklar çıkardı. Çoğunluğunun ebeveynleriyle bir kısmının da tek başına kızakla kayak yaptığı çocuklar, Zigana Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde gönüllerince eğlendi. Kızağın yanı sıra karın üzerinde yöresel oyunlar da oynayan vatandaşlar hafta sonunda karla buluşmanın sevincini yaşadılar.