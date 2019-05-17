Zigana'da korkutan araç yangını

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı geçidinde hareket halindeyken alev alan araç yolda korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yüzlerce yıldır insanların limana ulaşmasını sağlayan yolda gerçekleşen yangında birden bire alev alan kamyonetin sahibi korkuyla aracından ayrılırken, zaman zaman Gümüşhane-Trabzon karayolunu ulaşıma kapatan yangını Torul Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.

Kürtün ilçesinden Trabzon'a gittiği öğrenilen Hikmet Şahin yönetimindeki 29 DF 233 plakalı araç dağ zirvesini çıkarken birden bire alev alınca alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yoldaki vatandaşların alevlerden korkması nedeniyle zaman zaman müdahale edemediği yangın Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.