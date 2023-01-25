Zigana'da yaşanan çığ felaketinin 14. yılında Zigana Dağı karsız kaldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 14 yıl önce yaşanan ve 10 doğa tutkununun hayatını kaybettiği çığ faciasına şahit olan vatandaşlar, facianın ardından ilk defa bir yıl dönümünde Zigana'da kar olmadığını söyledi.

25 Ocak 2009 tarihinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda yaşanan çığ faciası hatıralardaki tazeliğini korurken olaya şahit olan bölge sakinleri facianın yıl dönümünde o anları anlattı. Türkiye'yi ve dağcılık camiasını yasa boğan talihsiz kazanın ardından her yıl anma programları düzenlendiğini belirten Feride Araz, çığ felaketi ve ardından yaşananları, ‘kıyamet koptu' diyerek özetleyerek aradan geçen 14 yılda ise Zigana Dağı'nın ilk defa karsız kaldığını ifade etti.

“10 kişi kar altında kaldı, burada kıyamet koptu”

25 Ocak 2009 tarihinde gerçekleşen çığ felaketinin haberini ilk aldıklarında çok şaşırdıklarını dile getiren Feride Araz, “Çığ geldiğini duyduk, insanların kar altında kaldığını öğrendik. Ekiplerin buraya geldiğini hatırlıyorum. 10 kişi kar altında kaldı, burada kıyamet koptu. Yani haberini ilk aldığımızda şaşırdık, nereden, nasıl çığ gelebilir diye düşündük. O nokta çığ gelebilecek bir nokta değildi, üst yoldan geldi. Sonra dereye döküldüler. Biz çok üzüldük. Bu yıl Zigana'ya hiç kar yağmadı. Bir 3-4 santim yağdı bıraktı, ondan sonrası daha yok. İnsanlar yıl dönümünde bu anıtta anma yaparlar, daha sonra yürüyüş yaparlar çığın döküldüğü noktaya” dedi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 17 kişi çığ altında kalmış, olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dr. Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Dr. Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.